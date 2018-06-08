應警方要求 信義區夜店新增X光機 人臉辨識系統

2018年06月08日 23:45 中時 林郁平

消費者陸續通過安檢門及X光機等安檢設備。(林郁平翻攝)

X光機能檢查出客人有無攜帶刀械等物品。(林郁平翻攝)

人臉辨識系統能提醒業者紀錄不良的顧客。(林郁平翻攝)

有鑑於民眾到北市信義區夜店消費，經常因酒後發生口角、爆發衝突或鬥毆事件，警方要求各業者提升自我安全管理能力，ATT 4 FUN大樓從8日晚間起，除改善已有的安檢門外，還增設X光機及人臉辨識系統，希望安檢措施能滴水不露。

轄區信義警分局為宣示維護治安決心，除定期邀集商圈店家召開座談會，對於轄內治安情資交換意見外，並持續於各重要節慶、假日或連假日等特殊時日，針對易衍生公安問題場所，以及治安死角等處所採取強勢作為，持續規劃動員優勢警力，實施高強度區塊封鎖擴大臨檢，對重要路段派遣員警執行守望、巡邏勤務，以提升見警率，全面守護民眾安全。

月前北市警察局長陳嘉昌，曾要求各分局長，積極協調業者加強提昇自我管理能力，如增設金屬安檢門或以金屬探測器檢查欲入內消費的客人，如有攜帶危險物品，不准其進入，以免發生紛爭時，持為傷人兇器。

信義分局要求轄內各大型飲酒店確實對於入內消費顧客，藉由安檢門、金屬探測器等方式加強安檢，避免有心人士夾帶刀械、毒品等進入引發治安疑慮，近日並進一步要求店家應提升自我安全管理能力、強化通報機制。因此，ATT 4 FUN大樓除先改善原有的安檢門設備，並增設「X光機」及「人臉辨識系統」，分別針對物品檢視過濾、人員管制辨識層層把關，落實提升安全管理，對有治安疑慮者將不再接受任意入場消費，以減少治安事件發生。

警方表示，新的安檢措施是為了保護絕大部分消費者的安全，業者利用X光機去辨識有無刀械等危險物品，採用最小侵害隱私的方式執行；人臉辨識系統並無與警局相連，是針對之前有不良紀錄的消費者，下次前往時能提醒業者。

警方說，設置這些新措施，不能保證以後就完全不會發生任何案件，因為民眾喝醉了，失控拳腳相向也會造成傷害，各種狀況都會有，但相信有新設備會比沒有好，對消費者應更有保障。

(中時 )