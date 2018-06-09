《兩岸星期人物》青年經濟學家 北大匯豐商學院美女教授史蛟

2018年06月09日 08:16 中時電子報 李靖棠

隨著中國大陸的國際影響力逐步擴大，近年來更有意擺脫國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）的拘束，自行成立了亞投行（AIIB），欲藉此持續擴張其對第三世界國家的影響力。也讓愈來愈多大陸的青年經濟學家，有機會在國際舞臺上發光發熱，位於深圳的北京大學匯豐商學院，就有這麼一名美女教授史蛟，以自己的能力和學識，成為該院最受矚目的女性教職員之一。

從學院官網的簡歷發現，史蛟似乎長年在美國受教育，2001年赴美留學，進入名校威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin, Madison）經濟系就讀，一路念到取得經濟學博士學位。當時的她，專長領域在國際宏觀經濟學、外商直接投資、宏觀經濟學等領域，正好符合北京大學匯豐商學院的徵才條件。在校方主動伸出橄欖枝後，史蛟於2013年加入匯豐商學院，並成為同梯次唯一的大陸海歸教師。

赴美求學多年、現任北大匯豐商學院美女教授史蛟。（圖/匯豐商學院官網）

當被問到為何選擇回國時，史蛟笑著說，「真的是因為匯豐商學院自身的條件比較優越！」包含教學與研究自由的氛圍，以及高度國際化的學術環境，讓她不僅能重溫母校的國際化校園，也可以在教學過程中，於師生互動間能到更多不一樣的反饋。

身兼副所長的史蛟，也在今年的畢業典禮上致詞勉勵學生。（圖/匯豐商學院）

課餘時間除了研究計畫外，史蛟更樂意參與院方、學生的活動，讓自己更能打入學生之間，並常保「心智年輕化」；她自己也堅持爬山與有氧運動，維持自己的身體機能，不讓剛剛起步的學術之路蒙上陰影。雖然身為經濟學教授，但她經常鼓勵學生，多讀歷史、人文方面的書籍，廣泛涉獵時事雜誌，能讓自身的敏感度和知識更廣更深，對於包羅萬象的經濟學，也才能夠有更好的理解。

在學院的學生眼中，「沒有架子、超美超好、很溫柔很耐心、很負責任」是他們給予史蛟的評價，無論在課堂或一般生活上，總有學生來找史蛟談心，對他們而言，這位任教5年的美女教授就是一個「亦師亦友」的典型案例。對此，史蛟很珍惜這樣相處的時光，在她看來，這是學生相信老師的表現。

史蛟更在今年畢業典禮上致詞，以賈伯斯（Steve Jobs）的話勉勵在場所有畢業生，

「蘋果公司的創始人、我們這個時代的夢想教父賈伯斯，曾經在某著名大學的畢業典禮上說過這樣一句話。他說，絕對不要屈就於一個你不熱愛的工作。現在我有個簡單的問題：同學們之中有多少人，知道自己全心熱愛、心所嚮往的職業是什麼嗎？

他端出的是當前一碗最流行的雞湯，我們姑且叫它「熱情理論」。根據熱情理論，年輕人只該去做自己全心熱愛、心所嚮往的工作。為什麼呢？因為熱愛帶來全情投入，全情投入帶來成功，即使不成功，至少你是快樂的。是不是很美妙？無懈可擊。

但是，熱情理論需要一個前提，那就是你有一種天賦的熱情，你得知道自己具有這種熱情。如果你居然不知道，你最好先暫停一下自己的生活，因為發現熱情才是當務之急。我試著在穀歌搜索「找到熱情」（Find passion）。返回的結果有七億兩千萬之多。所以同學們不必擔憂，找不到熱情是個世界性難題。在北美和英國的調查中，只有不到4%的大學生聲稱自己具有某種職業相關的熱情。

我今天想要與各位同學分享的，是麻省理工學院的博士Carl Newport的答案。他對這個問題進行了大量的研究。他認為，這是一個遺漏變數問題。其實是有一個第三方因素同時導致了成功和熱情。這個第三方因素是什麼呢？是精通，你對自己職業技能的精通。你達到大師級的水準，就會有信心和成就感，成功和熱情也隨之而來。如何達到精通？如切如磋、如琢如磨、臻於至善。古往今來，答案從來沒有變，精通是持之以恆的專注、努力和不斷練習的結果。

我們可以根據自己的價值觀、去選擇對我們有意義的工作，然後日復一日地保持專注和努力。也許這聽起來很單調，缺乏天賦熱情論的浪漫感。但是，專注和努力的能力是可以培養的，你的命運掌握在自己的手中！」

(中時電子報)