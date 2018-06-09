國民黨過去為何選輸？周錫瑋點破最大錯誤

2018年06月09日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

年底選戰逼近，目前僅有6席縣市長的國民黨力拚「翻倍」百里侯當選人。國民黨為何接連在2014年地方選舉，及2016年總統大選失足？前台北縣長周錫瑋指出，國民黨過去犯的最大錯誤，重要原因為「兩岸政策曖昧不明」，周也呼籲國民黨「別被民進黨威嚇」

據中評社報導，近日農漁業陷入困境，周錫瑋7日台南實地了解農漁業現況，他表示台灣農、漁民擁有優良技術，當市場的價格或需求往下掉的時候，希望外銷到市場充沛的大陸，讓農漁民得以溫飽。

話鋒一轉，周錫瑋認為當今最重要的是「民以食為天」，也就是建立穩定機制，推進兩岸交流，讓農漁民與對岸建立深厚情感，不再受民進黨搞「台獨」的騙。至於兩岸政策會是國民黨與民進黨的對決的關鍵嗎？周錫瑋一語道破，過去國民黨之所以輸給民進黨，重要原因之一是「兩岸政策曖昧不明」，有些地方甚至跟民進黨一樣。

「這是國民黨犯的最大錯誤」，周錫瑋強調，國民黨要的是「統一」，而這個立場得表示清楚，不要懼怕民進黨製造的壓力與威脅。民進黨長期執政台南市，周錫瑋最近卻聽到南部基層心聲是不要台獨，因為「獨了他們沒飯吃」，他走訪基層，認為民眾對大陸並沒有敵意，兩岸對峙完全是政治人物搞出來的，周錫瑋認為，民進黨當務之急，應是化解對大陸的敵意。

(中時電子報)