男友跟學妹私通還會刪對話 她神設陷阱讓2人自爆哭求放過

2018年06月09日 00:07 中時電子報 林毅

女友趁男友打球時，設陷阱約出學妹，讓兩人自爆哭求放過 (示意圖／本報資料照)

不論男女，許多情侶總是受不了誘惑而劈腿，讓另一半心碎。一名女網友就表示她的男友被學妹勾引走了，但卻設下一個陷阱，最後讓兩人哭著求饒，不斷道歉，讓她覺得「超爽」。

女網友在學生論壇《meteor》表示，自己跟男友交往2年半，整個高中2/3時間2人都在一起，而該名學妹也知道，但依舊跟她男友持續接觸。她明確表示自己很會吃醋，因此希望男友跟學妹保持距離，男友也欣然答應。

但男友卻開始與學妹頻繁聊LINE，儘管男友都會給她檢查手機，讓她安心一陣子，卻在某天打籃球時，發現男友手機跳出訊息，拿起手機看到學妹傳來一句「記得要刪對話紀錄」，才驚覺她拿到的手機早就經過「加工」。

原PO順水推舟，趁著男友在籃球場上打球時，假扮成他來跟學妹聊天，最後約學妹「6:00校門口見」，接著把紀錄刪除，面無表情等男友打完球。

到了快6點球打完了，原PO邀男友跟他去吃晚餐，不知情的男友自然答應，原PO說：「快走到校門口時，看到那一頭短髮，全身散發婊子味的學妹，就知道她中計了」。學妹與男友的表情當場僵化，不知所措，而原PO就在此時說了一句「學妹，妳真準時」，開始狂嗆2人，男友跟學妹只能跟原PO不斷道歉求饒，但對早已心死的原PO來說，只覺他們表情非常滑稽。

原PO最後表示：「畢業前跟這渣男斷乾淨，也算是上天給我的畢業禮物了。婊子配狗，天長地久」。網友看到後異口同聲表示：「看得好爽啊」、「渣男死好，爽」、「婊子配狗，講得太好了」、「我能體會那個感受，真是舒服」。

(中時電子報)