吳音寧、蔡總統很委屈？張麗善：真正委屈的是農民

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旺報

北農董事長吳音寧近期成為新聞焦點，蔡總統在民進黨中常會上稱讚吳是「會做事的人，但不熟悉政治」，不過立委張麗善則稱，「裝委屈掩蓋不了傷害農民的事實」。

張麗善8日晚間在臉書上表示，蔡政府這兩年大量進口蒜頭，甚至在年初預期本土蒜頭會收成好的情況下，還持續進口，結果造成國內蒜價崩跌、蒜農血本無歸，台灣九成以上的蒜農都在雲林，「所以說蔡英文害死蒜農、整慘雲林，完全沒有扭曲。」

另外，張麗善表示，吳音寧管理北農不當，讓農曆春節期間的短短20天內，北農就休市11天。結果休市之後的農產品到貨量大增，蔬果量短時間內供給過多，價格就很差。她稱，吳音寧闖出的「人禍」讓農民苦不堪言，但自己卻選擇神隱，這就是真相。

張麗善指出，從年初到現在，國內就已經一再發生蒜頭、洋蔥、紅蔥頭、高麗菜，以及最近的香蕉與鳳梨等農產品價格不好的情況。她之前實地拜訪農民、走訪西螺果菜市場發現，其實葉菜類的價格也普遍偏低，農民是賺不到錢的，甚至在虧本賣菜，「然而我們的政府這個時候卻不見人影」，「蔡英文沒有幫忙推銷農產品，更沒有幫忙農民找其他銷售的管道；吳音寧也只在臉書發了一篇洋蔥文後就不了了之」，「蔡英文與吳音寧忽視農民，沒把農民朋友的生計放在心裡，這就是事實。」

她認為，人民抨擊蔡英文，農民抱怨吳音寧，從來都不是放假消息與假新聞。說的都是事實、真相與親身感受，「拜託蔡英文跟吳音寧不要再裝委屈了，因為最委屈的是農民、是人民！」

(旺報 )

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