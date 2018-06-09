上合組織、G7峰會同期登場 「兩種世界秩序」之爭？

2018年06月09日 01:52 中時 王嘉源

德國之聲中文網8日報導說，上海合作組織（上合組織）第18次峰會於6月9-10日在青島舉行，七大工業國集團（G7）峰會的會期則是6月8-9日，並且後者確定的時間要早。那麽，由中俄、四個中亞國家以及印巴組成的上合組織峰會，是否是要與G7唱對台戲呢？

歐洲對外關係委員會亞洲與中國項目副主任杜懋之（Mathieu Duchatel）向德國之聲表示，從政治象徵意義上來說，這的確傳遞出一種與G7分庭抗禮的訊號，特別是在陸俄與西方在國際秩序規則上立場不同的背景下。不過，上合組織的日程比G7更窄。其中心議題仍是打擊所謂「三股勢力」：分裂主義、極端主義、恐怖主義。

德國之聲指出，大陸澎湃新聞刊登一篇題為「上合與G7：兩場峰會 兩種組織 兩種世界秩序的思考」的文章，文中認為，G7東道主加拿大努力透過設定峰會的議題，來避免G7更分裂。首要議題之一是男女平權。作者認為，對G7這樣聚焦傳統政治戰略議題的多邊組織而言，這樣的主題令人費解。不過，考慮到跨大西洋關係的緊張：氣候保護、伊核協定、貿易政策、多邊主義，也就不足為怪。

文章作者中國海洋大學特聘教授龐中英認為，「盡管內部存在衝突，G7仍然代表著西方心目中的世界秩序」。那麽，「上合組織是否代表著不同於G7的另一種新的世界秩序？如果是的話，上合與G7兩種世界秩序之間的關係趨勢如何？」

蘭州大學中亞研究所副教授朱永彪則認為，上合組織與G7在很大程度上沒有可比性。「因為上合組織的地域性更強，G7更多是和經濟實力有關，是西方的幾個強國，地域性不強。關切的主要議題也不一樣。上合組織在相當長的一段時間內，它的主要關切、能夠增強成員國凝聚力的地方，還是在非傳統安全議題的合作方面。」

朱永彪教授還表示：「現在也有一種趨勢--也有好幾年了，就是希望上合組織有雙輪驅動，既要有安全合作，又要有經濟合作。實際上這涉及到上合組織的定位問題。最初成員國是否想把該組織在經濟領域的作用也發揮出來？可能當時並沒有涉及到這樣一個議題。從現實的合作情況來看也是如此。比如中國與上合組織成員國經濟領域的合作，主要是以雙邊為主，這種多邊的基本上是沒有的。」

大陸官方新華社報導稱，上合組織也是大陸國家主席習近平提出的「一帶一路」倡議的重要平台。不過，在4月下旬上合組織外長會議後的新聞公報中，各成員國外長重申支持「一帶一路」，但唯缺印度外長。外界認為，陸方沒有在此議題上獲得印度的支持。

德國之聲報導說，在上合組織內部，除「一帶一路」之外，還有其它潛在的爭議點。歐洲對外關係委員會的杜懋之表示，有跡象顯示，大陸對上合組織內部目前的反恐合作並不滿意。他說，陸方對阿富汗安全局勢的惡化感到非常憂慮，這主要是因為與阿富汗和巴基斯坦相鄰新疆的緣故。據英國《經濟學人》雜誌報導，大陸在新疆採取了全面的監控措施。

與G7一樣，上合組織也存在著利益分歧甚至對立。俄羅斯曾是G8和上合組織兩個國家俱樂部的成員，直到2014年占領克里米亞半島。鑒於俄陸都面對來自美國的壓力，兩國是否會在上合組織框架下走得更近？

德國之聲指出，在陸方看來，特別是川普宣布退出伊核協議，使俄羅斯成為重要的對話夥伴。龐中英在上述文章中寫道：「伊朗領導人參加青島峰會，為中俄在上合背景下與伊朗協調這一重大協議的未來提供了機會。預計上合組織於6月10日發表的《青島聲明》中將就伊核協議的前途表態。」

但杜懋之認為，俄陸聯盟恐怕沒有超出當前的具體議題範圍。「早在川普上台前，俄中就深化了兩國關係，這主要是俄羅斯與西方關係緊張的結果。同時，這一夥伴關係也反映出兩國在意識形態上，面對西方自由價值觀時共同的抵禦立場。」他說，中國在與自由民主政體的模式之爭中，俄羅斯是最重要的盟友。但中國並不希望與俄羅斯建立正式的盟國關係。這是吸取了歷史的教訓。中國曾三次與俄羅斯結盟，但都不歡而散：1896年清廷在甲午戰爭後、1945年中華民國在二戰結束前夕以及1950年中共與蘇聯簽訂友好同盟互助條約。

杜懋之認為，如今，俄羅斯在經濟上對大陸來說是個「小夥伴」（junior partner），其經濟實力不及大陸廣東省。不過，俄羅斯是石油、天然氣以及軍火技術的供給國。

(中時 )