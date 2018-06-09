潔癖者有福了！ 自動消毒飛機座椅有望2年內面市

2018年06月09日 00:19 中時電子報 郭冀銘 ／整理報導 ／整理報導

由於飛機屬封閉的公共場所，機艙內細菌相當多，不少人皆習慣一登上飛機，就先拿消毒濕紙巾擦拭可能接觸到的硬體設施；如今，有航空座椅公司正致力研發一款，可自動消毒的飛機座椅，計畫於1到2年內面市。

據《彭博社》報導，曾為許多航空公司設計座椅，包括阿拉斯加航空、國泰航空與新加坡航空的瑞凱威（Recaro Aircraft Seating）航空座椅公司，現階段正在研發一款商務艙座椅，其自行清潔的功能，能在短時間內幾乎消滅所有接觸到的細菌。

該公司的執行長Mark Hiller受訪時提到，這款座椅的表面將採用抗菌塗層，能有效防止乘客接觸到潛伏於座椅表面以及其周圍塑料表面（像是摺疊餐桌）的細菌。此外，這種抗菌塗層相當輕薄，對座椅的重量完全沒影響。

隨著航空公司開發越來越多航線，乘客的安全健康成為當務之急，不少飛機製造廠商與航空公司都努力尋求，讓飛機飛行時更乾淨的方法。像是波音公司於2016年研發的自動清洗廁所；或是目前已被數家航空公司所採用的，機艙專用殺菌機器人GermFalcon。

而在乘客等到這款自動消毒飛機座椅面市前，若你是特別注重飛機上衛生的人，旅遊網站《TravelandLeisure》就建議，預定早一點的航班相對細菌也會減少些，因為航空公司應都會在前天夜晚清掃飛機座椅和摺疊餐桌。

(中時電子報)