細金A！「吃大便療法」納入常規醫療 最快8月上路

暱稱「吃糞便治療」的新醫療方式「微菌叢植入治療」，未來將成為常規治療方式，最快8月公告上路。(圖/資料照)

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中時電子報

吃大便可以治病？沒錯！這幾年，用糞便治療已成為顯學，暱稱「吃糞便治療」的新醫療方式「微菌叢植入治療」，未來將成為常規治療方式，讓更多有困難病症的患者能接受完善治療，國內最快預計8月公告上路。

研究發現，巴金森氏症、肥胖、腸胃道、糖尿病等代謝疾病，可能跟腸道菌相有關，以後這些病人使用這項療法就可以改善病情，甚至有治癒的機會。林口長庚之前就有台灣首例兒童「糞便腸道菌叢移植」個案，11歲哥哥的新鮮糞便，救了5歲誤食強鹼的弟弟。許多國外設立糞便銀行，為了就是收集腸內好菌來治療感染。

根據自由時報，衛福部預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，使用這些治療方式和技術都須符合一定的條件才能實施。其中，許多國家常用來對付常規治療無法治癒的「艱難梭菌」感染、俗稱「吃糞便」的「微菌叢植入治療」，要使用這項治療方式條件很多，包括至少需有教學醫院資格的區域醫院、符合資格的專科醫師、微菌叢植入場所和設備，且患者狀況得符合有反覆性感染、常規治療無效，還須取得患者和糞菌叢捐贈者的同意書。

衛福部醫事司長石崇良說，糞菌叢移植的醫療技術在國際上已有許多相關論文和案例，證實安全性無虞且有確效，許多國家已開放，我國內各醫學會也有共識。

(中時電子報)

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