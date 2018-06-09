永和區市民成長班結業成果9日登場

2018年06月09日 04:23 中時 葉書宏

終身學習樂活人生，為倡導「終身學習」的精神，鼓勵長輩「活到老、學到老」，新北市永和區公所9日下午2點在新北市國父紀念館舉辦「新北市市民成長班永和區107年結業成果表演活動」。

永和區長胡合鎔表示，市民成長班提供多樣化課程讓民眾依興趣選讀，同時也運用區內各市民活動中心作為教室，達到空間的妥善利用，歡迎市民朋友踴躍報名參與學習。

市民成長班規劃了多樣化課程，有國英日語班、水鳥書畫班、中醫養生班、律動瑜珈班等課程，上課學員不分年齡、學歷皆可報名，目前最年長者是92歲李奶奶，參加英文及書法班，年齡最小的是兒童舞蹈班6歲的林小妹妹。另為鼓勵長輩活到老學到老，多多走出家門，與街坊鄰居互動，讓銀髮生活多采多姿，健康舒適又樂活，凡設籍本市70歲以上學員，均給予優惠二項課程半價。

成果展表演內容精彩豐富，包括時尚流行運動舞蹈、富有神秘色彩的中東肚皮舞、預防保健的CPR急救&經絡刮痧、健康經絡拳、剛柔並濟的鄭子太極拳術、二胡、電子琴演奏及東方女性特有風韻之古典美人舞等等，歡迎蒞臨觀賞給予學員肯定與鼓勵。

107年7月10日至14日辦理107年第2期（9至12月）招生報名，報名地點在本市國父紀念館（永和區竹林路202號 ），受理時間為週一至週五早上9時至12時；下午1時30分至4時；週六早上9時至12時，有興趣者或欲知詳情，歡迎參閱永和區公所網站（www.yonghe.ntpc.gov.tw首頁/公告）報名狀況等訊息或下載簡章、報名表。

(中時 )