南勢角學園！跨校合作激發新的學習動機

2018年06月09日 04:24 中時 葉書宏

南勢角學園成員學校景新國小、中和國中特別安排學生觀摩竹林中學課程活動及表演示範。（葉書宏翻攝）

南勢角學園成員學校景新國小、中和國中特別安排學生觀摩竹林中學課程活動及表演示範。（葉書宏翻攝）

為增進交流及多元探索，以利新課程開發，南勢角學園成員學校景新國小、中和國中特別安排學生觀摩竹林中學課程活動及表演示範，讓兩校學生在體驗中激發學習動機。

景新國小基於開發一系列實驗課程所需，從社區人文出發進行「社區尋寶大作戰」活動，首發則由校內開始，再漸進做輻射狀擴展。該校植有梅樹，校內發起梅樹節並採收新鮮梅子醃製裝罐，為美化包裝，景新國小四年級小朋友特別前往竹林中學商請幼保科支援，教導如何縫製梅罐提袋。

竹林幼保科教具製作課程設計有縫紉教學，該校教具製作在全國家政技藝競賽中亦常常得獎，當天支援景新國小授課，從選擇布料、板樣描繪、下針方式、立體剪裁技巧等一一講解，小朋友們獲得非常清楚的概念，而在完成個人作品時，更讓小朋友興奮得互相炫耀，相當開心，景新國小對於竹林中學的支援授課相當感謝，小朋友們也在這樣的交流課程中習得生活技能。

另外，中和國中為活化英語教學，強化學生學習動機，規劃辦理校內英語歌唱比賽，該校基於竹林中學每年均辦理相關比賽，且得獎班級代表學校參加新北市競賽年年得獎，因此特別邀請竹林中學今年得獎的國二兩班前往中和國中示範演出。竹林演出班級的歌曲內容均相當正面勵志，從歌曲內容的掌握、舞台動作的設計到聲情的表現，演出流暢，舞台張力十足，博得中和國中師生的滿堂喝采。

南勢角學園自103年成立至今，各校交流活動不斷，學生亦從中獲得相當豐富的資源及多元學習的機會，為整合教育資源，深化各級學校策略聯盟做出最佳示範。

(中時 )