6月9日三報頭條要聞

2018年06月09日 07:17 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

國中教育會考8日寄發成績單，專家預估，因少子化、高分群人數減少，今年各校錄取分數會比去年微幅下降。基北區「會考積分」須34.6分，才有望進入第一志願建國中學、北一女；全台其餘明星高中像高雄中學約在5A30點、雄女則是5A28點左右；中一中今年基點要達91點以上、中女中錄取門檻為92點。至於受每班減收2人影響，桃園武陵高中今年成績門檻反而提高，至少要2A++3A+、32點才有可能錄取；台南一中和台南女中會考也分別要100分、99分，及作文5級分以上。

寄給3歲小孫女的生日卡片，只有門牌號碼卻沒路名，跨國的親情愛心，綠衣天使王國旭抽絲剝繭，遍尋全嘉義市住宅大樓，花了近月時間，終於皇天不負苦心人，完成「死信活投」的不可能任務。王國旭說，「看到收信人開心的表情，就是最好的回報」。

國內香蕉產量過剩造成價格崩跌，農委會啟動收購香蕉去商品化作業，且將收購價由每公斤3元調高為5元，不少蕉農因盤商收購價格低於5元，不論香蕉等級好壞，全送到收購點，造成農會集貨場香蕉堆積如山，看著農政官員以刀片破壞外觀（去商品化），送去當堆肥或餵豬，一年心血就這樣丟棄，農民看了心都淌血卻很無奈。

◎工商時報

台股下周一將全數公布5月營收，截至目前為止共有1,430家上市櫃公司公布營收，其中，5月營收創歷史新高有92家，在強者恆強選股邏輯下，搭配外資加碼、大戶回補、均線多頭排列及近5年都獲利等條件，共有南亞科、第一金、亞泥及信昌電等15檔個股，後市值得期待。

晶圓代工龍頭台積電昨（8）日公告5月合併營收達809.69億元，優於市場預期，法人認為，台積電4月及5月營收表現比預期好，6月接單情況並無太大波動，加上近期新台幣兌美元匯率趨貶，預估第二季營收可望超越目標，但對第三季營運看法則趨於保守。

中美貿易戰餘波未平，兩國科技戰烽火又起。繼日前臉書（Facebook）坦承與中國華為等科技大廠分享數據後，美國國會昨（8）日要求谷歌母公司Alphabet和推特（Twitter）提供與中國大陸企業分享數據的情況，並劍指小米、華為和騰訊等。

◎旺報

北大台生博士研究生張立齊、王裕慶提出「困台者」概念，一種是受制於民進黨政策，被困在台灣無法赴大陸；一種是到了大陸，心靈卻受反共、反中思想束縛，還警告其他台灣人別和大陸走太近。王裕慶表示，不要給自己戴上眼罩、耳塞，造成人為的失明、失聰，應勇敢跳出井外看大陸的發展；政府不要處處設限台青登陸，應放手讓台青勇敢闖蕩。

台灣民眾或受限於政府法令，或堅持反共信仰而成為「困台者」。大陸涉台學者唐永紅建議，台灣應修改過時的法規以符合人民現實的需要，民眾應放寬心胸接納不同的社會制度和文化。他也呼籲國民黨應放棄反共思維，認清敵我矛盾，民進黨才是主要敵人，「一味的反共，問題將會無解，對誰都沒有好處。」

在台灣出生、復旦大學外國語言文學學院副院長盧麗安日前指出，對於離開台灣到大陸工作、生活的台灣民眾應該稱「融陸者」，研究兩岸關係學者指出，「融陸」也是「融入」，這些去大陸的台人，一方面要融入大陸的生活習慣，他們也會回台灣，把大陸經驗帶回來，可說促進兩岸融合與相互理解。

(中時電子報)