連木瓜也危險 1斤賠4元 農民嘆兩岸關係要改善

2018年06月09日 08:10 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

現在不止香蕉、鳳梨價格崩盤，生產過剩，連木瓜都有產銷壓力！前美濃鎮農會理事長、前無黨籍高雄市議員朱信強接受港媒專訪表示，今年木瓜均價下跌，農民每採收木瓜「1公斤就得倒賠4元」。朱信強指出現在台灣大環境不佳，再加上兩岸關係不好，生產過剩的鳳梨和香蕉在台灣果菜市場排擠木瓜價格，現在農民慘到不賠錢就是賺錢。

據港媒《中評社》報導，美濃、衫林及六龜地區為高雄木瓜重要產地，而高雄木瓜種植面積僅次於台南及屏東。然而，香蕉、鳳梨價格崩盤，生產過剩，也連帶影響木瓜的價格。朱信強指出，去年6月美濃木瓜均價1公斤約新台幣15元，但今年同期僅剩10元，農民每採收1公斤就得倒賠4元。

朱信強表示，台灣現在大環境不佳，內需市場也不夠大，民眾消費力也下降。再加上現在兩岸關係不好，原本銷往大陸市場的鳳梨對岸也不要。在「鳳梨效應」的影響下，這些產量過剩、無法外銷的鳳梨就會排擠木瓜的價格。朱信強說，過去台灣鳳梨年產量有一半外銷至大陸市場，而銷日本產量僅兩成。兩岸的運輸距離又比台日更近，台灣發貨三天後大陸就能領貨櫃，但日本要等上七天，這些是台灣在大陸市場的發展優勢。然而現在兩岸關係持續僵局，農民只要不賠錢就是賺錢了。

(中時電子報)