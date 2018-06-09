同志健身房開業3年臨檢186次 問警「是不是要錢？」判無罪

2018年06月09日 08:40 中時電子報 張國欽

北市大同區一家同志專屬健身房開業三年多被臨檢186次，店長氣的怒問警方「是不是在要錢」挨告，後法官判無罪。（與當事無關示意圖／中時資料照）

位於台北市大同區的同志專屬健身中心「ANIKI」，開業3年多就遭警方臨檢186次，鮑姓店長去年9月21日質問上門臨檢警方「你是不是在要錢？」遭逮捕，公司單姓執行董事見狀上前阻止，2人雙雙被依侮辱公務員及妨害公務罪起訴。士林地院認為，警方3年臨檢186次確實異常頻繁，鮑男只是提出質疑，單男也無拉扯警方，判兩人無罪。

據蘋果日報報導，鮑男受訪時表示，以前同志朋友只能聚集在228紀念公園健身運動，他就與友人向銀行貸款開了專屬同志的健身房，會員上萬人，但健身房開業至今近4年，警察時常登門臨檢，每次都是20、30人，他們很願意配合臨檢，但次數真的太頻繁，許多同志不願意曝光身分，要他們一直跟警察比對名字、身分證字號，其實感受很不舒服，「已經嚴重影響客人隱私了，我們真的不堪其擾」。

鮑男坦言，案發當天確實有些情緒失控，才會以較大的聲量問警員：「你們是不是要錢？」，且警察有時態度不太好，眼神感覺我們被歧視。

士林地院為此案函詢大同分局臨檢紀錄，發現從2014年11月5起至案發當天2017年9月21日止，2年多期間共臨檢164次，甚至有1天臨檢多達2次，平均至少每周臨檢1到2次，若加上警方函覆日2018年3月5日，臨檢次數更累積達186次，其中卻只有2015年2月間曾在一名會員身上查獲持有毒品，除此之外，無查獲其他不法情事。

士林地院法官認為，該健身房確實在2年間遭臨檢上百次，導致嚴重影響營業，鮑男在到處求助無門情況下，提出這樣的批判質疑，屬於言論自由保障範圍，因此判鮑男無罪。

另外，根據警員蒐證錄影光碟以及店內監視器畫面，單男只是衝上前到鮑男左手邊警方處，就隨即遭數名警員架離，並未看見單男有任何衝撞動作，主觀上並沒有妨害公務的故意，也判他無罪。

(中時電子報)