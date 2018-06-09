護吳音寧 作家顏擇雅：看報表了不起？ 一天就能學會

台北市議員林瑞圖在議會詢問，聽說吳音寧（左）的父親吳晟打算辭掉總統府資政，為女兒止血，吳音寧語帶哽咽說，父親確實因為她受到情緒上的波及，但他沒有要辭，他願相信自己，她會把事情做好。（陳君瑋攝）

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中時電子報
顏擇雅反對把吳音寧貼上「250萬工讀生」標籤，並說看報表有很了不起嗎 ? 報表這種東西，根本就是大學畢業生花一天就可以學會ABC的。（顏擇雅臉書）

北農總經理吳音寧為詩人吳晟之女，曾參加多項社會運動。近日她爭議不斷，作家廖玉蕙及作家顏擇雅皆在臉書為吳音寧鳴不平，顏擇雅反對把吳音寧貼上「250萬工讀生」標籤，並說看報表有很了不起嗎 ? 報表這種東西，根本就是大學畢業生花一天就可以學會ABC的。歧視社運工作者，就是眼中只看薪水與頭銜。

顏擇雅在臉書發表對吳音寧的看法，她說「選擇社運這條路，首先就要犧牲生活品質與財富夢想。偏偏社運關注的事，平時大眾總是冷漠的，亦即絕大部分時候他們聽不到掌聲。因此社運工作者需要用很強的信念撐持自己走下去。要維持信念，他們就要學會不理外界雜音，因此很容易養成人格潔癖，也不善於跟質疑者溝通。吳音寧幾次在議會或媒體面前表達不佳，我是用社運性格來解釋。」

顏擇雅反對把吳音寧貼上 「250萬工讀生」標籤。她說，這十年來的農運工作者，除了採激烈手段並坐牢的楊儒門，知名度最高就是吳音寧了。說吳音寧是靠爸工讀生，亦即社運不算一種資歷。這是很大的職業歧視。說吳音寧看不懂報表，更是侮辱所有社運工作者。沒在企業工作過，當然看不懂報表。但當年若選擇進入企業，要怎麼從事社運 ?

她並說，「又，看報表有很了不起嗎 ? 報表這種東西，根本就是大學畢業生花一天就可以學會ABC的。」社運工作者也許沒高薪，也拿不出好聽的頭銜，但他們也要做研究，做倡議，要走上街頭，這些都是實實在在的付出。歧視社運工作者，就是眼中只看薪水與頭銜。

顏擇雅說自己讀吳音寧的書，有些理念也不認同。也許柯P 也不認同。但既然他已經是她的上司，就應該齊心合力幫農民解決問題。而不是把農民問題拿來消費，當作政治武器，用來攆走民進黨塞給他的部屬。

今年是馬克思誕辰200週年。顏擇雅說，大家也許沒讀過馬克思，但可以想想，馬克思思想那麼偉大，對資本主義的分析今日讀來還是無比正確，那為何他的預言沒有成真 ? 資本主義並沒內爆，內爆的反而是蘇聯 (無產階級專政的社會主義)。答案，當然是資本主義百年來已做了無數修正，這些修正 (例如社會安全網) 是當年馬克思無法預見的。若非社運人士的努力，資本主義也不會做出這些修正。因此，我們所有人都是社運的受益者，尤其是那些享有高薪與好聽頭銜的企業人士。像她，讀吳音寧書時雖然不全贊同，但依然尊敬她的付出，感謝她的付出。

她所做出的結論也與作家廖玉蕙相同，看到吳音寧這幾個月來受辱，只是讓她堅定「下次市長選舉這一票不可能再投柯P，如此而已。」

(中時電子報)

文章來源：顏擇雅臉書

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