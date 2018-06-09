名廚波登驟逝 好友歐巴馬發文悼念

2018年06月09日 08:52 中時電子報 李靖棠

昨晚最令國際社會震驚的消息，莫過於著名電視名廚安東尼波登（Anthony Bourdain）輕生離世的消息，頓時之間推特與臉書上，滿滿地都是對他的追念。其中波登生前好友、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）更在自己的推特上發文悼念，短短的文字中，除了惋惜、更多的是思念與不捨。

事實上，歐巴馬在2016年訪問越南河內時，曾有一個驚世之舉，帶著隨扈和同行友人波登，突然跑去市區一間小店（Bún Chả Hương Liên），品嚐當地國民美食-炭烤豬肉米線（Bun Cha Dac Kim），兩人對坐在小板凳上，桌上擺著越南河粉、河內啤酒和炸春卷，大方展現親和力。波登這次的帶路，也成功協助歐巴馬打響一次公關宣傳，並讓兩人的友情更加牢固。

“Low plastic stool, cheap but delicious noodles, cold Hanoi beer.” This is how I’ll remember Tony. He taught us about food — but more importantly, about its ability to bring us together. To make us a little less afraid of the unknown. We’ll miss him. pic.twitter.com/orEXIaEMZM — Barack Obama (@BarackObama) 2018年6月8日

出訪河內、前往當地美食小店的歐巴馬（圖右）與波登（圖左）相見歡。（圖/美聯社）

被稱為大膽主廚的波登，因主持《波登不設限》（Anthony Bourdain: No Reservations）在全球擁有極高知名度。出生於美國紐約的他，從美國廚藝學院（Culinary Institute of America）畢業後，輾轉在許多餐廳工作，磨練20年後，他成功地當上紐約法式餐館Brasserie Les Halles的主廚。

除了廚藝外，波登也是一位文人，辛辣的自傳《廚房機密檔案》（Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly）出版後廣受好評，也為他的電視主持之路開啟了一扇門。私人情感上歷經兩段離婚的婚姻後，去年公開與義大利女星艾莎·阿基多（Asia Argento）交往，但如今卻傳出不幸的噩耗。

歐巴馬在推文中寫道，「低矮的塑膠椅、便宜但美味的河粉和冰鎮的河內啤酒！我是這麼記住波登的。他教會了怎麼吃，但更重要的是，也是因此讓我們成為朋友。他讓我對於未知的事物，少了那一點的恐懼，我們將永遠懷念他！」

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