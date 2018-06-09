影》好厲害的功夫！美少棒球員飛過捕手得分

2018年06月09日 08:59 中時電子報 蔡銘仁

Why slide when you can fly? pic.twitter.com/L0InIpp5G6 — SportsCenter (@SportsCenter) 2018年6月8日

棒球場上，要閃過守備員觸殺，有千千百百種方式，1名12歲美國少棒球員切瑞(Mason Cherry)，向大家展示自己閃功了得，還紅上大聯盟官網！他日前參加比賽時，靠隊友擊出安打，想拚回本壘得分，竟用個類似打功夫的動作，「飛越」捕手得分。

切瑞來自堪薩斯州的威奇托市，當時在打擊區的打者擊出安打，切瑞頭也不回的跑向本壘，但人還沒跑到，球就先進了捕手手套；照相對時間差，切瑞繼續跑等同「自尋死路」，結果他靈機一動，一躍飛過捕手頭頂，降落時剛好用後腳右腳踩到壘包，順利拿到分數。

這影片被放上推特，不僅吸引大聯盟官網注意，連巨人球星麥卡勤(Andrew McCutchen)也關注；有趣的是，麥卡臣留言放上一張打功夫的照片，動作就和切瑞相當類似。也許等到哪一天，會看到麥卡勤模仿切瑞也不一定。

這並不是不可能，因為麥卡勤真的曾嘗試飛過捕手搶分。去年美國時間6月11日，該役海盜對上馬林魚，還效力海盜的麥卡勤，想飛過捕手瑞爾穆托(J.T.Realmuto)躲觸殺，但他可沒切瑞那麼好運，還是被觸殺。藍鳥外野手卡格蘭(Chris Coghlan)，去年也用前翻閃過觸殺得分。

(中時電子報)