可憐3姊妹遭狼父性侵數百遍 還逼玩4P

2018年06月09日 09:14 中時電子報 張國欽

雲林一名靠資源回收維生的58歲男子，幾年前妻子過世後，與3個乖巧女兒相依為命，沒想到竟將3個女兒當作洩慾工具，還要求隨叩隨到，有時還同時性侵兩個女兒，還逼最小女兒在旁「見習」，從小到大，性侵數百次，直到2女兒升上國中被輔導老師發現有異狀，才報警結束3名姊妹的惡夢。狼父1審被判有罪不服提起上訴，但2審仍被法官重判25年徒刑。

蘋果日報報導，這3名小女孩從國小3年級起，輪流遭到親生父親性侵，一開始父親都是先要求女兒幫忙手淫、口交，長大一點後就改用手指、生殖器性侵逞慾，大女兒被性侵時間長達5年、2女兒受害3、4年。3姊妹偵訊時異口同聲指出，她們只要接到父親說「有事要談」，就得馬上進房「配合」，有時還得兩姊妹一起伺候。

這名狼父一審被判有罪不服上訴，強辯曾在大女兒床頭找到按摩棒，懷疑大女兒是受男友唆使，才串聯妹妹一起誣告他，女兒下體陳舊撕裂傷是練習獨輪車所致，但遭反被法官斥責不知悔改。

法官痛批狼父不管關多久終有自由的一天，但被害的3個小女生，卻得一輩子面對這份心理傷痛，如不重判、難以儆懲，最後依照依對未滿14歲女子強制猥褻、性交、對14歲以上未滿18歲女子強制性交等共306罪，合併判處25年徒刑。

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(中時電子報)