神曲小幸運被改編成「缺電英」歌詞句句酸爆政府

2018年06月09日 09:14 中時電子報 邱文秀

【老鵝金曲改編#2】缺電英 ( 原曲:田馥甄/小幸運)

歌手田馥甄為電影《我的少女時代》演唱主題曲「小幸運」紅遍大街小巷，臉書粉絲頁「老天鵝娛樂」將神曲改編歌詞成「缺電英」重新演唱，歌詞句句切中時事酸爆政府，例如「每到月底好傷心，我吃飯都有問題你卻拿錢給海地」、「投給你的時候，還動了感情，兩年了，才發現說謊成性，為什麼沒有發現票給了你，那謙卑都成了夢境」最後一句「你去吃姑婆芋」讓網友笑說「我快笑死了，還姑婆芋，如果連香蕉是給豬吃的那段也放進去就更好了！」

這首歌也引來不少名人留言，廣告小妹說「我居然跟著一起唱完（你們 484 也是跟梁靜茹買的勇氣呀？）」馬英九辦公室發言人徐巧芯也說「這歌，一波未平一波又起欸。」還有網友說「國民黨應該來買版權 每天放送 當選舉主題曲」還有人說「每到月底好傷心 聽著聽著就哭了」、「有沒有姑婆勇的主題曲 應該來一首了」、「段宜康又要說:是在靠北三小!」、「金曲獎最佳年度單曲」、「我的老天鵝啊！這首歌的歌詞會不會太中肯了啊？需要先把水錶電錶先拆掉嗎？哈哈哈哈哈」、「484有在嗑姑婆芋才能寫出這種神改編」。

以下為改編歌詞：

【缺電英】

很久很久以後我們才知道

當一個總統說 我們再也不缺電

不是真的不缺電

而是 她在唬爛你

選前選後 都騙你

我聽見冷氣 發出吱吱聲音

我看見電燈 又在閃爍不定

可是我不懂會跳電的原因 英文說過沒問題

投給你的時候 還動了感情

兩年了 才發現說謊成性

為什麼沒有發現票給了你 那謙卑都成了夢境

也許當時在立法院當覺青

忙著吃行政院的太陽餅

人理所當然的忘記

是誰嘴裡 說著 台灣以後不會缺電的

曾經你說 過核四不行要歸零

現在卻打臉自己 核一核二要重啟

那兩兆風力發電的機器 那噴的八十億

每一個都是你 英文撒幣的證據

每到月底 好傷心

我吃飯都有 問題你卻拿錢給海地

反正都是國民黨的問題 這次不讓柯P

民進黨的選舉 你回家吃自己

幹話是源源不絕誰說都行

政府會不知不覺接近你

兩百五十萬請音寧來實習 管爺當校長不可以

當初都是因為馬腦太無力

才會投給愛說謊的小英

最軟的一塊都是屁

文哲說過 垃圾 一直都是不分藍綠的

會過勞死 都是你本來就有病

不要問我 你自己要跟老闆去爭取

曾為勞工們說過的權益 都只是為選舉

你全都給忘記 政府只是個公親

每到月底 好傷心

因我的薪水拚死拚活只有兩萬一

在我完全沒看過的海地 你送了四十億

說邦交更堅定

你去吃姑婆芋

(中時電子報)