力挺金正恩 「小蟲」羅德曼確將赴新加坡

2018年06月09日 09:23 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，被外界視為川普（Donald Trump）與金正恩（Kim Jong Un）「共同好友」、前芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）主力球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），昨晚透過自己的推特表示，「在獲得虛擬貨幣公司贊助後，我下週將飛往新加坡，參與這場世紀會談，力挺他的好朋友金正恩元帥！」

對此消息，羅德曼的球隊公司「Prince Marketing Group」與其經紀人皆證實，小蟲將於11日先行抵達新加坡，但並未透露是否會見到雙方領袖。但可以確定的是，小蟲「羅德曼」的出席，也許能讓嚴肅的川金會週邊，增添一些歡樂輕鬆的氣氛。

Thanks to my loyal sponsors from @potcoin and my team at @Prince_Mrketing , I will be flying to Singapore for the historical Summit. I'll give whatever support is needed to my friends, @realDonaldTrump and Marshall Kim Jong Un. pic.twitter.com/QGPZ8nPrBE — Dennis Rodman (@dennisrodman) 2018年6月8日

現年56歲的羅德曼，出生於德州達拉斯，身高2.01公尺，是當年與喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）共同開創公牛王朝的元老球員之一。1986年被底特律活塞隊（Detroit Pistons）選中，正式進入美國職業籃球聯賽（NBA）。雖首年多以替補上場，但羅德曼抓籃板球的能力，也讓他逐漸站穩先發名單之列，並七連霸聯盟籃板王的獎項。

以假扮金正恩聞名的澳洲演員Howard X（圖左），今與川普分身一起在金沙飯店前合影。（圖/美聯社）

1995-96賽季轉入芝加哥公牛隊，開啟三連霸和囊括各種獎項的時代。但更讓外界印象深刻，卻往往是羅德曼放浪不羈的造型，以及球場上不定時開炸的脾氣，可數據會說話，曾繳出單場34個籃板的他，無疑是90年代最佳的防守球員之一。

事實上，除了羅德曼，先前在平昌冬奧以假扮金正恩爆紅、澳洲演員Howard X，今日再度入境新加坡，「提早」為峰會做好準備。不過，嚴謹的新加坡政府擔心有問題，將他短暫扣留訊問，在確認無威脅後，稍早Howard X已順利入境獅城，他表示，「我將為這場世紀峰會帶來不一樣的笑果！」

(中時電子報)