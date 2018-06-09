對決待三年軟銀 松坂大輔5局失1分摘勝

2018年06月09日 09:28 中時電子報 蔡銘仁

三年前，「平成怪物」松坂大輔結束大聯盟之旅，回日本職棒加盟軟銀，結果三年間雖替軟銀帶進商機，但他因傷所苦，僅投1場，去年松坂告別軟銀，投身中日龍懷抱，昨復出首度對決軟銀，可沒給前東家面子，繳5局失1分好投，率中日5比4摘勝。

37歲的松坂在軟銀三年間，傷勢不斷，僅前年在一軍投了唯一的1場，去年季後約滿走人。他到中日後，採「投1休10」的方式維持狀況；截至昨賽前，先發6場有4場繳優質內容，戰績2勝3敗、自責分率2.51，近2場都有優質好投。

換穿中日主場99號球衣、踏上名古屋巨蛋投手丘，松坂這回遇到的對手，是曾給他三年大約的軟銀，眼前的打者，全都是他的前隊友。松坂延續好狀態，用104球撐5局，雖有4保送，但只被打3安、失1分，另有5K；唯一失分是在2上滿壘時，讓軟銀靠著野手選擇拿到分數。

其實2上，松坂很可能被軟銀打趴，因為在失1分後，也不過1出局，滿壘局面得面對中村晃及柳田悠岐2名強打。不過，松坂臨危不亂，先是花了5球，K掉中村；接著他與難纏的柳田交手，更是用1顆外角140公里速球，把柳田請回休息室，化解危機。

中日打線也給松坂火力相挺，面對軟銀的千賀滉大，靠高橋周平開轟領軍，前4局豪取5分，也把千賀打退場。松坂退場後，中日啟動牛棚，共推出5名投手輪番上陣，雖被追到只差1分，仍驚險拿到勝利，爬上央聯第四，也助松坂進帳本季第3勝。

松坂表現不差，不過因左邊臀部有些不適，只投了5局，他坦言，考量前一天牛棚負擔重，原本想多投幾局，「對牛棚投手很不好意思，這是很棒的一勝。」對前東家拿到勝投，松坂賽後表示，自己也只把它當成一般比賽在投。

(中時電子報)