日本哈台是真的！野島剛：掛上台灣產品很好賣

2018年06月09日 09:41 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

一群日本女性來台旅行嘗試過台灣美食，在日本推出台灣麵線的商品企畫，令熟悉台灣味的日本作家很驚豔。（翻攝自網路）

日本人哈台灣是真的！日本到處可見台灣產品，且來台灣觀光的日本人也是挺多的。日本作家野島剛表示，在日本超商可買到台灣麵線、台灣甜品，更有不少中華料理改掛台灣料理招牌，甚至他說，自己寫台灣觀察的書在日本也傳出佳績，這一切都是日本人越來越愛台灣啦！

野島剛日前在台灣出版新作《原來 這才是日本》（時報出版），他在書中提到近來在日本很特別的台灣熱現象。去年春水堂、微熱山丘相繼在日本設店，點燃這股台灣熱，今年則出現更多台灣元素，引領更多日本人注意到台灣。

野島剛指出，在日本開賣的台灣麵線即是一例。這款由日清和7-Eleven合作開發的台灣麵線，台灣常民小吃出現在日本，著實令他大吃一驚。據說會有這項產品推出，是因為一群日本女性到台灣旅行，吃了麵線覺得很美味，日本市場可能會接受，就開始企畫這個商品。

野島剛發現，越來越多中華料理的餐廳，會掛上「台灣料理」的招牌。他還聽說，以前有些店掛的「中華料理」看板，現在改成了「台灣料理」。雖然店長是中國人，但似乎還是研究了一下，推出台灣料理的菜單。

還有個有趣的例子，就是絞肉加上韭菜等炒出辣味，再放在拉麵上當配料的「台灣乾拌麵」。野島剛說，其實台灣沒有這樣的吃法，這是從名古屋一間台灣人開的拉麵店「味仙」開始的。結果，因為在地食物的熱潮影響，「台灣乾拌麵」就成了名古屋的代表料理，知名度大增，還做成泡麵。

野島剛分析，像這樣以台灣為名的商品，在日本獲得好評，跟這幾年台灣旅行團的熱潮，應該有直接關係。現在日本人的觀光地點，到亞洲的首選就是台灣。以往到中國、香港、韓國的觀光熱潮，已不復見，現在可以說是台灣獨紅的狀態。

在日本很受歡迎的女性雜誌《an.an》、《CREA》、《HANAKO》、《Oz MAGAZINE》都接連推出詳細的台灣特集，據說銷量不錯。和台灣有關的內容是有市場的。野島剛不好意思自誇透露，他寫了跟台灣有關的書也都賣得不錯。

(中時電子報)