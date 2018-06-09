NBA》衛冕在望！勇士前3節打完領先21分

詹姆斯一邊運球一邊準備傳球，柯瑞虎視眈眈。(美聯社)

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中時電子報
面對騎士大幅落後，詹姆斯不禁無奈低頭。(美聯社)

(10：59更新)總冠軍賽第4戰9日來到騎士主場繼續進行，靠著柯瑞揮別前役手感低潮，前3節打完就進帳25分，包含三分球投10中4，加上杜蘭特18分、8助攻與7籃板的全能發揮，勇士打完前3節，已經取得21分遙遙領先，幾乎宣告即將完成衛冕！

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帶著3勝0敗絕對聽牌優勢，勇士開賽就很強勢，尤其是前役手感冰冷的柯瑞，靠他接連攻下6分，勇士打出10比3開局，儘管騎士回以8比0，勇士卻靠兇猛三分砲火，一度擴大領先到兩位數，打完首節，勇士34比25領先，柯瑞首節就拿12分。

來到第2節，勇士外線突然熄火，加上克雷湯普生吞下第3犯，騎士趁機靠著詹姆斯、J.R.史密斯與洛夫等人打出14比4猛攻超前，幸好柯瑞再次挺身而出，搭配杜蘭特、伊戈達拉等人火力支援，勇士重新搶回領先優勢，上半場結束，勇士61比52領先。

勇士下半場一開始就打6比0，擴大領先到15分，J.R.史密斯又突然「腦殘」，故意用力拍走杜蘭特的球被吹技術犯規，再次重創騎士士氣，加上克雷湯普生發揮三分火力，勇士趁機擴大領先到21分，幾乎等同宣告騎士認輸，前3節結束，勇士86比65領先。

(中時電子報)

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