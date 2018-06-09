「藍勝文綠音寧」效應 農業專家：民進黨種下的禍根

台北市長柯文哲（右）與台北農產運銷公司總經理吳音寧（左）。（資料照,陳怡誠攝）

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中時電子報
/整理報導

當總統蔡英文明確表態支持北農總經理吳音寧後，吳音寧已成為「藍綠對決的破口」。然而，昨又有媒體消息指出，吳音寧將在21日前下台，隨後遭到民進黨秘書長洪耀福的否認，就在外界關注現在民進黨內部和蔡英文之間出了什麼狀況時，「Lin bay好油」指出吳音寧已成為縣市長選舉前的第一場前哨戰，至於農業的慘況，「Who cares」？

「Lin bay好油」在臉書表示從蔡英文支持吳音寧之後，各種護航文就開始護航吳音寧，不然就是扯到北農可以抵擋農業技術外流大陸的謬論，但是大陸在前端技術早就超越台灣，現在的台灣只會拼命發補助。其次，吳音寧補助溪州鄉公所舉辦的黑泥季和元宵節摸彩兩個活動，但是溪州鄉公所根本不是北農的業務往來單位，現在遭爆料後，只見吳音寧表哥溪州鄉長黃盛祿還在扯吳音寧的後腿。

如果不是民進黨開始鬥韓國瑜，除了農業圈知道外，外界根本不知韓國瑜是北農總經理，沒想到民進黨整不到韓國瑜，反而讓韓國瑜越來越高昇。還給國民整到吳音寧的良機，甚至締造了「藍勝文綠音寧」的效應，今天吳音寧被這樣的對待，不就是從民進黨以前種下的根？台北市長柯文哲現在出手要搞掉吳音寧的人，否則民進黨再繼續保下去，柯Ｐ就會跟著中槍，反正吳音寧也沒把柯Ｐ當成上司來看，那麼柯Ｐ出手搞掉吳音寧，也只是剛好而已。

「Lin bay好油」以一個事農產運銷相關工作者的角度建議，台灣的產銷結構從農民集運到批發市場販售，在制度跟硬體面有許多都需要改革，不能再那麼落後，現在的北農應該交給真正的專業管理人才，而不是繼續政治任命演變為政治議題。

(中時電子報)

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