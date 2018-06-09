MLB》洋基又損將？田中將大疑跑壘傷到腳

田中將大(左)6上跑回追平分，隨後卻退場休息。(美聯社)

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中時電子報

洋基才剛折損小將J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，沒想到屋漏偏逢連夜雨，連田中將大現在也可能得加入傷兵行列，田中今(9日)掛帥對上大都會，投完5局失1分，結果6上靠隊友的高飛犧牲打，替自己拚回追平分，卻疑似腳出現傷勢，提前退場休息，無關勝敗。

洋基此役作客花旗球場，和大都會展開「地鐵大戰」，由於大都會屬國聯，投手也必須上場打擊。系列賽首戰，田中披掛上陣，雖1下就被尼莫(Brandon Nimmo)轟陽春炮失1分，但隨後一路投完5局，未再失分，且飆出8K。

洋基則在6上1出局後，吹起反攻號角，靠著田中造成守備失誤領頭，製造滿壘得分攻勢；接著賈吉(Aaron Judge)揮出右外野飛球，右外野手布魯斯(Jay Bruce)接到球瞬間，在三壘的田中拔腿狂奔，順利替球隊跟自己跑回追平分。

然而，當下看田中跑壘，好像沒有異狀，但6下洋基卻把田中換下，改由侯德(Jonathan Holder)接替投球。據大聯盟記者霍契(Bryan Hoch)指出，田中是因跑回本壘時，造成腳筋似乎有緊繃現象，緊急退場，目前傷勢狀況還未有進一步消息。

洋基剛得面對蒙哥馬利報銷的事實，現在田中若也掛傷號，即便傷勢或許不如蒙哥馬利嚴重，但只要缺陣，對洋基想保住美聯東區龍頭之路，增添不少變數。截至今天賽前，洋基拉出二連勝，領先紅襪僅0.5場勝差。

(中時電子報)

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