涉聯手法王用「卜卦」炒股 王永慶外甥女50萬元交保

已故台塑創辦人王永慶外甥女謝佳真（見圖）。（郭吉銓攝）

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中時電子報
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謝佳真（中）不發一語。（郭吉銓攝）
赤慶聲稱不了解什麼是炒股。（郭吉銓攝）
財團法人嘎檔巴佛教基金會黃姓講師（見圖）交保。(郭吉銓攝）
英濟公司董事褚敏雄(前)，以15萬元交保，限制住居。(郭吉銓攝）

台北地檢署查出，自稱藏傳佛教「五大教派」中嘎檔派綠教法王「赤慶」，涉嫌和信徒一起炒作股票，信徒中包括王永慶4妹王銀桂的女兒謝佳真。北檢昨晚指揮調查局搜索4處，約談赤慶及王永慶的外甥女謝佳真、英濟公司董事褚敏雄到案，訊後今晨依違反《證交法》，諭令謝佳真、褚敏雄與赤慶均50萬元交保，赤慶限制出境出海。

檢調查出，赤慶及王永慶的外甥女謝佳真等人涉從2014年10月至12月間，以相對成交等手法炒作台硝(1724)等股票，獲利上百萬元，涉犯《證交法》等罪嫌。

據悉，法王稱他只是運用信徒供奉的錢買賣股票，為了做更多慈善事業，不知道這樣是違法，至於該買賣哪些股票，他都是用卜卦得知靈感。謝女則稱，只是提供帳戶給法王，她並不知情炒股等事。2人今凌晨均以50萬元交保，

赤慶法王20多年前即持尼泊爾護照，以西藏黃教喇嘛的身分來台弘法，並對信徒自稱赤珠仁波切，之後他改稱赤慶法王，有別於西藏傳統紅、花、白、黃四大教派，自創嘎檔派「綠教」，還曾到中國、新加坡弘法。

2011年間還由多位企業家出資3千萬元，成立「財團法人嘎檔巴佛教基金會」，基金會董監事成員不乏企業名人，包括英濟電子董事長徐文麟、南亞光電董事長王文潮的妻子陳安靜、葡萄王生技總監曾盛陽等人。不料法王竟涉炒股遭檢調調查。

(中時電子報)

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