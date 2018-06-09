耗資百億 菲擬向韓購買12架FA-50輕戰機

2018年06月09日 10:05 中時電子報 李靖棠

據菲律賓馬尼拉公告報（MANILA BULLETIN）報導，剛剛結束南韓訪問行程的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），今日由國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）宣布，該國空軍將向韓國採購12架FA-50輕型戰機（FA-50 light fighter jets），不過確切的數量和金額，仍將交給國會與軍方共同商議才會定案。

諷刺的是，杜特蒂先前曾砲轟軍方，指稱他們花大錢、從韓國買了FA-50輕型戰機回來，卻僅讓這款戰機在典禮上露面，根本是浪費國家公帑的作為。但經過軍方不斷爭取和評估，加上先前對南部馬拉維（Marawi City）叛軍圍剿行動中，戰機突出的重要角色，才促使菲律賓軍方決定再增購同款戰機，據估計，這12架FA-50輕型戰機將需要189億披索（約107.5億台幣）的經費。

南韓空軍現役多款戰機，包含FA-50、F-4「幽靈」、F/5、KF-16和F-15K。（圖/南韓空軍）

以F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）為基礎、由韓國航天工業公司（Korea Aerospace Industries）研發的FA-50輕型戰機，是南韓在既有的T-50教練機（KAI T-50 Golden Eagle）上衍生研發的新機種，不僅能取代F-5E/F「虎式II型」（F-5E/F Tiger II）的老舊機型，更有助於韓國實現國防工業的獨立自主。

屬於雙座型的FA-50，極速可達1.5馬赫、飛行最大距離約1,851公里，裝有一門火神式六管旋轉式機炮、並可搭載多枚如響尾蛇（AIM-9 Sidewinder）、小牛（AGM-65 Maverick）等飛彈。目前除南韓空軍外，用戶還有菲律賓、印尼等國。

不過，菲律賓國防部長洛倫扎納在記者會上，也說出該國未來的展望，「除了飛機、直升機外，我們還希望全面升級軍隊的火力，但真正的遠程目標，是希望取得技術移轉，有朝一日我們也能國防武器自主生產。」

(中時電子報)