教育部「差別待遇」陽明與台大校長案 有違平等原則

台大今（9）日召開本學期第二次校務會議。（李侑珊攝）

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旺報

台大今（9）日召開校務會議，針對校長遴選事件懸宕未解，台大主秘林達德在會議上進行簡報，並也提出相關法律爭點，其中包含候選人與遴選委員是否有義務，即揭露擔任同一間公司董事的義務，以及遴選程序及組織是否有違正當程序，另一項則為教育部對陽明大學及台大，在校長遴選過程與結果出現「差別待遇」，有違平等原則。

林達德在簡報中針對近來事件進行彙整，首先是5月22日台大函覆教育部，針對教育部5月4日駁回台大校長聘任案，呈請教育部提出說明，並請教育部速聘台大校長當選人管中閔；此後，5月23日台大發出聲明，針對有遴選委員被台北地檢署以電話通知為證人身分約談，台大對外表達尊重司法的立場，且此事不應造成寒蟬效應，更不損及大學自主精神；教育部5月24日回函台大，仍請台大重啟遴委，還將副本發給21名遴選委員。

針對台大提出訴願，林達德在簡報中提到，訴願花費的時間為3至5個月，而行政訴訟則要花費6個月到1年的時間，隨後若進行行政訴訟二審階段，則再需約6個月，之後如有需要提出釋憲，則需依案件性質，以及事件受矚目程度而定，而若引起較多大法官注意，另在需要約6個月到1年的時間。

而不只台大擁有大學校長遴選爭議，陽明大學也擁有相同狀況，即陽明大學校長郭旭崧也擔任企業獨董，且只具備副教授職等，不應具有遴選校長資格，對此，林達德也在簡報時將此案納入，指出教育部對陽明大學及台大，在校長遴選過程與結果出現「差別待遇」，有違平等原則。

面對台大校長遴選爭議懸而未解，林達德在簡報提出因應之道，即推動教學與研究正常進行，確保師生權益，同時也要積極規劃、推動校務發展、展現智慧與自信，並凝聚力量，全校齊心協持續深耕與創新，讓台大能邁向世界頂尖。

(旺報 )

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