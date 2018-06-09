業者哀 銷陸難＋沒通路石斑魚價格剩4分之1

龍虎斑簡單原味就好吃，成尾牙聚餐必備料理。（本報系資料照片）

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中時電子報

兩岸關係冰凍，多種水果豐收難銷大陸價格崩盤。除了農民外，養殖石斑魚的業者也喊苦，國民黨執政時代，石斑中的青斑，產地價一台斤還有新台幣300元，龍膽石斑在人工繁殖後也還有250元至300元；現在，青斑跌到70元至80元，龍膽石斑跌到150元，已經跌到了養殖的成本。養殖業者也大嘆悲哀、無奈。

據港媒中評社報導，位於台南安南區的雙魚養殖場業主劉金龍受訪表示，政黨輪替後，昔日在兩岸火紅一時的石斑活魚銷往大陸，價、量都變少，現在都跌到成本價了，沒有通路，是漁民的悲哀。他說「台灣漁民很會養魚，但是沒有通路。養了肥美的魚，不知道要賣到哪裡去。」 國民黨執政時代，石斑中的青斑，產地價一台斤還有新台幣300元，龍膽石斑在人工繁殖後也還有250元至300元；現在，青斑跌到70元至80元，龍膽石斑跌到150元，已經跌到了養殖的成本。

劉金龍表示，以前大陸積極向台灣買魚，活魚石斑去大陸，不但免稅還有退稅，現在也沒有免稅了。活魚銷往大陸目前還是有，但數量比起過去已經少很多了。他說，漁民的生活本來是幸福的，沒有了外銷通路，變得很痛苦。 養魚就像種水果，颱風來都會受害，豐收期賣不掉的話，就會賠本。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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