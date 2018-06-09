海洋科大女宿舍驚魂 肥大叔夜闖警鈴大響

2018年06月09日 10:28 中時 郭韋綺

男子破壞曬衣場防護網闖入女生宿舍。(郭韋綺翻攝)

一名中年男子昨天(8日)凌晨翻牆潛入高雄海洋科技大學女宿舍，被女學生撞見，男子形跡敗露後匆忙逃離，過程中觸動逃生門警報器，不少宿舍女生驚醒後嚇得不敢睡覺，這起女舍夜驚魂事件在Dcard論壇引發廣泛討論，不少女學生直呼「好恐怖」，還有同學透露這已不是第1次有外人闖入；警方今天表示已鎖定特定對象追緝中。

警方調閱監視器，發現男子是凌晨1時許從海科大女生宿舍後方停車場，沿著牆壁水管爬上2樓，剪破曬衣場的防護網潛進宿舍內部，在走廊上被還沒睡覺女學生發現，男子還熟門熟路從逃生門從容逃走，結果觸動宿舍警報器，不少女生驚醒後得知有陌生男子闖入嚇得睡不著覺。

事後受驚嚇女學生在Dcard論壇發文告知此事提醒同學小心「大家互相照顧一下，上廁所要找人陪」，更直呼「現在還是很抖」，女學生還形容闖入女舍男子是大叔、肥宅「真的太噁了」。

陌生男子夜闖女生宿舍事件在校園傳開，就有同學透露上學期也曾發生過類似的情形，後來不了了之，直言校園治安亮紅燈。警方表示，男子進入宿舍到離開過程不到5分鐘，初步了解沒有女學生受到侵害，亦無財物損失，已鎖定特定對象追查中。

(中時 )