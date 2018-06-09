回收物打造裝置藝術 明道畢業典禮秀人文風

明道中學畢聯會學生團隊規劃畢業典禮歌曲、會場布置等。(林欣儀攝)

友善列印
中時

迎接鳳凰花開季節，台中市多所高中、大學9日舉辦畢業典禮，其中，明道中學畢聯會學生花費4個月時間籌畫，不但自行創作畢業歌、拍攝MV等，還利用回收物品打造成大型裝置藝術，讓畢業典禮會場充滿濃濃的人文風。

明道中學今年畢業典禮以「遠征」為主題，從8日晚間至9日共舉辦5場，校方指出，藉由讓學生共同體驗難忘的「遠征」旅程，也闡述未來學生們各奔前程的意涵，畢業典禮會場更妝點得宛如創意盛會。

走進會場，就可見到「熊熊遇見你」、「MDHS復古燈」、「下一站，樹夏」等大型裝置藝術，其中一座「愛心椅」是就讀電子科的畢聯會美宣組長彭立杰善用專長，拆解元宵燈籠留下的燈具後再利用，變化成大型復古登，在畢業典禮上成為打卡熱門亮點。

「熊熊遇見你」則是以卡通為發想，學生創作出三座穿著明道特色T恤的Q版熊裝置藝術，三隻熊分別代表閱讀、思考溝通與輕鬆詼諧的特性。畢業會美宣組學生張伶禎說，「熊熊遇見你」是用回收紙箱、報紙等建構出雛形，再用工業用紙巾黏著、塗上顏料，展現童趣味。

此外，今年畢業歌曲《展翅》也是畢聯會學生創作，歌詞中「下了課 吃五路還是花園城」等都描述著學生們三年來的共同記憶。學生說，在規劃畢業典禮過程中最困難的就是溝通與協調，一開始總會有摩擦，但最後克服種種困難，也是另番成長。

(中時 )

實踐大學今畢典 史瓦帝尼國王出… 史國王子今從實踐畢業 同學透露…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。