回收物打造裝置藝術 明道畢業典禮秀人文風

2018年06月09日 10:40 中時 林欣儀

迎接鳳凰花開季節，台中市多所高中、大學9日舉辦畢業典禮，其中，明道中學畢聯會學生花費4個月時間籌畫，不但自行創作畢業歌、拍攝MV等，還利用回收物品打造成大型裝置藝術，讓畢業典禮會場充滿濃濃的人文風。

明道中學今年畢業典禮以「遠征」為主題，從8日晚間至9日共舉辦5場，校方指出，藉由讓學生共同體驗難忘的「遠征」旅程，也闡述未來學生們各奔前程的意涵，畢業典禮會場更妝點得宛如創意盛會。

走進會場，就可見到「熊熊遇見你」、「MDHS復古燈」、「下一站，樹夏」等大型裝置藝術，其中一座「愛心椅」是就讀電子科的畢聯會美宣組長彭立杰善用專長，拆解元宵燈籠留下的燈具後再利用，變化成大型復古登，在畢業典禮上成為打卡熱門亮點。

「熊熊遇見你」則是以卡通為發想，學生創作出三座穿著明道特色T恤的Q版熊裝置藝術，三隻熊分別代表閱讀、思考溝通與輕鬆詼諧的特性。畢業會美宣組學生張伶禎說，「熊熊遇見你」是用回收紙箱、報紙等建構出雛形，再用工業用紙巾黏著、塗上顏料，展現童趣味。

此外，今年畢業歌曲《展翅》也是畢聯會學生創作，歌詞中「下了課 吃五路還是花園城」等都描述著學生們三年來的共同記憶。學生說，在規劃畢業典禮過程中最困難的就是溝通與協調，一開始總會有摩擦，但最後克服種種困難，也是另番成長。

(中時 )