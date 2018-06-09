史國王子今從實踐畢業 同學透露王子小秘密

2018年06月09日 10:56 中時 洪安怡

史瓦帝尼王子班柯希，今日從實踐大學企業管理學系全英語國際企業組畢業，班柯希同學鄭先生受訪表示，王子本人相當親切，平常喜歡打籃球，到陽明山健走晨跑，也很喜歡聽嘻哈音樂，和同學互動相處愉快，更邀約同學到史瓦帝尼作客。

班柯希為人在同學中深獲好評，鄭同學說，班柯希人相當親切，很願意交心，和同學們相處起來沒有壓力和距離，有時下課後，他會跟班柯希一起打籃球，或是逛士林夜市等等，王子曾讚譽自己國家的雞肉最好吃，更熱情邀約同學們到史瓦帝尼作客。

鄭同學說，王子平常會聽自己國家的音樂，但主要還是聽嘻哈音樂居多，有時會到陽明山健走或晨跑，近期到金門走了一趟，相當喜歡當地的風土。為了和班柯希拉近距離，鄭同學自己也嘗試學過史瓦帝尼語，但他說捲舌音相當難學。

實踐大學校方指出，班柯希就讀實踐大學4年期間，同時在華語中心學習中文，除了參與為他安排的教學活動，也曾拍攝微電影介紹台灣的生活點滴，並參加社團及跨校活動，介紹史瓦帝尼，實踐大學校長陳振貴擔任班柯希的業師，每周與他碰面1次，關心並協助他的學習，帶他參訪政府重要機關，更踏訪日月潭、阿里山、太魯閣等知名風景區。

實踐大學指出，班柯希畢業後將繼續留在實踐大學，攻讀碩士學位，並參與銀行實習。班柯希的弟弟也將報考實踐大學。

(中時 )