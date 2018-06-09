新北消防局登山健行強體魄、祈福順利保安康

板橋義消中隊、溪崑義消分隊及溪崑防宣分隊登山健行合影。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
新北市消防、義消、眷屬健行訓練，登山前在新店區太平宮祈求平安順利。（吳家詮翻拍）

新北市政府消防局第四救災救護大隊，今天上午在新店區太平宮，舉行「107年上半年度消防、義消人員暨眷屬體能加強訓練登山健行祈福活動」，眾多消防、義消人員全家總動員享受爬山之趣，他們開心說，「藉由活動讓彼此交流，收穫滿滿！」。

活動由新北市消防局黃德清局長率義消總隊、消防局一級主管及各級義消幹部共同參與此盛會，參加人數高達1,200人次，為加強消防、救災、防宣及救護義消團隊工作士氣及鍛鍊強健之體魄辦理登山健行祈福活動，藉由此活動不但落實節能減碳觀念，養成動態休閒活動及培養運動習慣，也讓參與人員觀賞大自然美麗的景色。

這次登山健行地點位於新北市著名觀光景點-碧潭西岸和美山自然步道，分為親水的綠線步道及親山的藍線步道的環狀步道，完整的山林與豐富的生態，吸引了昆蟲、動物與鳥類等生態體系，形成一座自然生態樂園，供遊客踏青、觀察生態，是一條非常老少咸宜的登山步道。

參加人員包含消防、義消人員暨眷屬及當地代表，除了有登山健行祈福行程，另有摸彩、餐敘、熱歌勁舞表演等活動，藉由此過程中的互動交流，增進消防、救災、防宣及救護義消之情誼。感謝平日辛苦的義消同仁及眷屬們，並肯定義消同仁們對消防工作的支持及各項救災作為的努力，一同守護新北市民的安全，讓新北市成為一個安全的城市。

(中時電子報)

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