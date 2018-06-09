老翁痛砍妻20多刀 原來是懷疑有小王

2018年06月09日 11:40 中時 柯宗緯

老翁持菜刀猛砍妻子20多刀。（柯宗緯翻攝）

葉翁（中）與警方對峙近2小時，最後被制伏帶回局裡。（柯宗緯翻攝）

葉翁（中）與警方對峙近2小時，最後被制伏帶回局裡。（柯宗緯翻攝）

高雄市小港區昨（8）日晚間發生老翁砍妻案件，經警方漏夜偵訊，77歲葉姓老翁透露，懷疑太太有「小王」，加上這1、2年間接連發生4次車禍，直認是72歲蔡姓妻子叫人下手的，昨夫妻倆又因故爭吵，他一時氣憤下才持菜刀猛砍妻子20多刀，幾乎刀刀見骨，造成右手指斷裂，全身多處骨折，顏面有10多公分傷痕，目前轉送高雄榮總醫院，還在開刀急救中尚未脫險，全案依殺人未遂罪偵辦。

警方調查，這對夫妻早年一起做板模工，退休後的生活長期不睦，在家分房睡，丈夫睡5樓、妻子睡2樓。葉翁供稱，懷疑太太在外有染，且去年自己發生3次車禍，今年3月又1次，其中1次是跟太太吵完架出門，就馬上被車撞，直覺是太太找人幹的，心裡頭積怨已深；加上兒女成人，沒人關心自己，在家根本沒地位可言。

8日晚間近9時，夫妻倆在住家發生激烈爭吵，葉翁氣得跑到5樓找出鐵櫃的一把菜刀，直奔2樓找太太理論，雙方在1、2樓轉角處發生拉扯，葉翁殺紅了眼，菜刀往太太身上猛砍，直到在家的媳婦聽聞慘叫聲，才趕快通報119「我公公殺了婆婆」，警消趕到現場趕緊將重傷的蔡婦送往醫院急救。

葉翁自知鑄下大錯後，情緒失控躲到5樓陽台，用木板卡住門反鎖在房內，與警方僵持近2小時。期間，兩名女兒親情喊話，要老翁冷靜一下，快點出面自首，但老翁不願配合，最後警方強勢攻堅，搭乘雲梯車破窗進入，才制伏老翁，將人帶回局裡。

警方漏夜偵訊老翁，他情緒轉為平穩，他不斷抱怨，太太對自己不忠，甚至派人製造車禍，想致他於死，不過警方對其供詞有所保留。他砍完太太後，一度想上吊輕生，對於殺害枕邊人，他透露些許悔意，但警方未免他再犯，將向檢方建議預防性羈押，全案依殺人未遂罪偵辦。

(中時 )