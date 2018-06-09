夫妻崩潰花3800買到海砂屋 是跟大愛劇場本尊買的

2018年06月09日 11:31 中時電子報 張國欽

慈濟大愛劇場《我的尪我的某》本尊李花盆，去年初將位在新北市樹林工業區的透天厝，以3800萬元賣給一對許姓夫妻，沒想到交屋後漏水裝修，且被驗出是海砂屋，落下的水泥塊還差點砸到工人，許姓夫妻要求賣家李花盆原價買回，李卻推稱不知情，並委由律師處理，雙方上月地方調解失敗，循司法途逕解決。

慈濟大愛劇場《我的尪我的某》，是一部以描寫慈濟李花盆師姐與潘東明師兄的真實人生電視劇，兩人胼手胝足共同度過人生種種難關，劇中夫妻角色分別由藝人孫鵬與連靜雯飾演，播映後本尊兩人各地巡迴演講，受到慈濟人高度推崇，不料卻爆出賣海砂屋糾紛。

買到海砂屋的許太太表示，她去年1月被仲介帶到新北樹林區俊興街工業區一棟2樓透天厝與李花盆見面，對方稱自己是慈濟人，一直聊她從年輕到老的犧牲奉獻，會賣房子是因為想讓老公退休，因為看他們夫妻老實，聊了1個半小時就以3800萬元簽約成交。

許太太說，同年5月住進去就發現一樓有漏水，李花盆同意以70萬元賠償和解，但7月動工修繕打牆時，一整塊水泥掉下來差點砸死人，工人覺得不對勁，便建議採樣送驗是否為海砂屋，沒想到報告出爐氯離子超標好幾倍，讓她整個人崩潰。

許太太表示，她曾找仲介與李花盆夫妻三方協商，李說給她10天時間想辦法原價買回，沒想到第3天就傳簡訊告知「有事就找律師」，之後就避不見面。

許太太憤怒說，李花盆在這裡住了20幾年，竟然不知道住的房子是海砂屋，經問鄰居，都清楚這一排房子都是海砂屋，而且都有整修過，不可能不知道；許先生也指著開挖過的天花板鋼筋說，上頭明明就塗過紅丹漆防鏽，二次施工痕跡明顯，李擺明在說謊。還說：「李花盆口口聲聲說是慈濟人，全家人又都是董事，修行人錯的時候應該勇於承擔、出來面對，要求買回不過份，居然躲在律師背後又不認錯。」

《蘋果日報》報導，據李花盆委任律師表示，李花盆是第一手購屋者，也是受害者，買了30年不知道是海砂屋，現在雙方官司訴訟中，對方提出1500萬元鉅額賠償，又沒按照雙方約定，找第三方公正單位來檢驗氯離子含量，一切將交給司法處理。法官將於下周二進行會勘。

(中時電子報)