蜜兒餐扭轉馬拉威貧童命運

2018年06月09日 11:41 中時 吳娮翎

馬拉威蜜兒餐工廠提供在地就業機會。（NU SKIN提供）

排隊領取蜜兒餐的小孩。（NU SKIN提供）

Steve Lund參加2018年家庭農業自立學校 （SAFI）畢業典禮。（NU SKIN提供）

馬拉威首富拿破崙・容貝坦言，蜜兒餐拯救了無數生命。（NU SKIN提供）

馬拉威被譽為「非洲溫暖之心」，同時也是世界上最貧困的國家之一，3分之1的人民活在飢餓之中，NU SKIN如新集團從2002年開始「受飢兒滋養計畫」（NTC），推出「蜜兒餐（VitaMeal）」為包括馬拉威等全球營養不良的兒童供餐。

全球消費者購買並捐贈的蜜兒餐數量已超過5.5億份，平均每天為13萬名受飢兒童提供營養餐；NU SKIN如新集團董事會主席暨受飢兒滋養計畫執行總監倫兆勳（Steve Lund）表示，大中華區是品牌全球最慷慨的區域，總是願意付出更多援助。

NU SKIN與馬拉威首富拿破崙‧容貝（Napoleon Dzombe）在當地推行蜜兒餐計畫，也與供養兒童基金會（Feed the Children）合作，透過基金會提供蜜兒餐給1386個社區兒童關愛中心，讓3到5歲孩童可以吃到蜜兒餐，在馬拉威總共有1萬間的社區兒童關愛中心，餵養超過13萬個小孩，除了提供孩童食物，也提供教育、衛生習慣推廣。

除了蜜兒餐，NU SKIN善的力量基金會在馬拉威推行家庭農業自立學校（SAFI），Steve Lund認為，解決馬拉威問題，最重要的就是「教育」，因此設立家庭農業自立學校，以家庭為單位，進行為期2年的農業學習，在畢業典禮後，不只能自足也能成為當地的老師，截至目前為止，有338個家庭接受專業農耕培訓，為農耕收穫帶來5倍成長。

馬拉威首富拿破崙‧容貝坦言，馬拉威人認為，孩子是上帝的祝福，生死有命，因此節育觀念難推行，一個家庭平均會有5到6個小孩，目前馬拉威的狀況全靠國際與民間救援，他特別感謝NU SKIN長年來的救助，在馬拉威拯救了無數的生命。

有感於馬拉威人民的困頓，此行參訪NU SKIN直銷商黃素貞率先拋磚引玉為當地捐贈1口水井，可供60戶人家使用，陳卓慧也響應捐水井行動，葉致敏、姜湧則捐贈家庭農業自立學校2年學習費用，有2個家庭因而受惠。

(中時 )