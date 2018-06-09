新竹縣兩勢力殺紅眼 藍營鐵票區家變沒完沒了

藍營傳統鐵票區新竹縣與苗栗縣，相繼出現縣長選舉內訌戲碼，讓吳敦義「頭殼抱著燒」。（資料照）

友善列印
中時電子報
編輯/、財訊雙週刊 文/高立南

民進黨在最棘手台北市長提名人選確定之後，年底縣市長布局已完全底定；但反觀國民黨，新竹縣提名人選仍然懸而未決，不同於民進黨在台北市算是艱困選區，新竹縣則是國民黨的鐵票區，但縣長人選提名一拖再拖，原本要在5月底進行的全民調也因內部擺不平，又臨陣叫停，提名作業再告延宕。

不只新竹縣，傳統藍營客家票倉苗栗縣也出現同室操戈的難題。新竹縣及苗栗縣接連「失火」，國民黨主席吳敦義為處理黨內財務已經是「頭殼抱著燒」，現在連新竹縣、苗栗縣兩大票倉都要忙於救火，年底選戰如何反攻綠營執政縣市呢？

新竹縣

挺林反林兩勢力快要對撞

新竹縣長提名一再推遲，讓表態參選的立委林為洲也忍不住發飆了。他於5月28日在臉書直嗆：「我決定，不等了！」他指出，他黨候選人都已確定，國民黨還要繼續讓分讓多久呢？他不再等待初選結果，決定開始進行造勢活動。

據了解，目前國民黨內有意角逐縣長的參選人中，林為洲的民調居領先地位；但黨內另一股勢力則強力反對提名林為洲參選，力阻黨部進行全民調決定候選人。在黨主席改選時力挺吳敦義的副議長陳見賢，以及縣長邱鏡淳、副縣長楊文科等人，已形成「反林陣線」。他們質疑林不是客家人，且有藍皮綠骨等問題。陳見賢甚至揚言國民黨若執意提名林為洲，他就會脫黨參選「打到底」。黨內高層對此無奈地說，地方「反林」、「挺林」兩股力量勢如水火，幾乎已到了「2輛列車對撞」的難解局面。

儘管黨中央希望事緩則圓，希望能交由地方大老協調整合。但據了解，包括邱鏡淳、縣議長張鎮榮等人，都無意接下燙手山芋，他們又把縣長提名的協調整合之責，丟回黨中央處理。…【更多精彩內容，請見《財訊雙周刊》】

延伸閱讀：

(中時電子報)

文章來源：關鍵那一夜，柯P「被分手」內幕

文章來源：林濁水：民進黨在幫丁守中「助選」

文章來源：府院利多大放送 不讓花蓮王獨霸

文章來源：林濁水：白色柯P還存在嗎？

文章來源：姚文智登板要證明自己是強投

國民黨主席吳敦義：縣長選舉不一… 出席活動不同步 丁守中：馬說搭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。