新竹縣兩勢力殺紅眼 藍營鐵票區家變沒完沒了

2018年06月09日 17:17 中時電子報 吳美觀 、財訊雙週刊 文/高立南 編輯/、財訊雙週刊 文/高立南

民進黨在最棘手台北市長提名人選確定之後，年底縣市長布局已完全底定；但反觀國民黨，新竹縣提名人選仍然懸而未決，不同於民進黨在台北市算是艱困選區，新竹縣則是國民黨的鐵票區，但縣長人選提名一拖再拖，原本要在5月底進行的全民調也因內部擺不平，又臨陣叫停，提名作業再告延宕。

不只新竹縣，傳統藍營客家票倉苗栗縣也出現同室操戈的難題。新竹縣及苗栗縣接連「失火」，國民黨主席吳敦義為處理黨內財務已經是「頭殼抱著燒」，現在連新竹縣、苗栗縣兩大票倉都要忙於救火，年底選戰如何反攻綠營執政縣市呢？

新竹縣

挺林反林兩勢力快要對撞

新竹縣長提名一再推遲，讓表態參選的立委林為洲也忍不住發飆了。他於5月28日在臉書直嗆：「我決定，不等了！」他指出，他黨候選人都已確定，國民黨還要繼續讓分讓多久呢？他不再等待初選結果，決定開始進行造勢活動。

據了解，目前國民黨內有意角逐縣長的參選人中，林為洲的民調居領先地位；但黨內另一股勢力則強力反對提名林為洲參選，力阻黨部進行全民調決定候選人。在黨主席改選時力挺吳敦義的副議長陳見賢，以及縣長邱鏡淳、副縣長楊文科等人，已形成「反林陣線」。他們質疑林不是客家人，且有藍皮綠骨等問題。陳見賢甚至揚言國民黨若執意提名林為洲，他就會脫黨參選「打到底」。黨內高層對此無奈地說，地方「反林」、「挺林」兩股力量勢如水火，幾乎已到了「2輛列車對撞」的難解局面。

儘管黨中央希望事緩則圓，希望能交由地方大老協調整合。但據了解，包括邱鏡淳、縣議長張鎮榮等人，都無意接下燙手山芋，他們又把縣長提名的協調整合之責，丟回黨中央處理。…【更多精彩內容，請見《財訊雙周刊》】

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(中時電子報)