高雄巨蛋旅展開幕 辣模開球搶搭世足熱

2018年06月09日 11:56 中時 柯宗緯

高雄巨蛋旅展找來火辣女模穿足球裝造勢。（柯宗緯攝）

高雄巨蛋夏季國際旅展昨（8）日起一連4天假在巨蛋體育館盛大 登場。主辦單位找來辣模開球，搶搭世足熱，火辣辣畫面十分養眼，成功為旅展炒熱氣氛，各家業者也祭出超殺優惠，要搶攻暑假旅遊旺季到來。

東森旅遊推出買一送一超值省 方案:韓國釜山之慢慢玩雙天空步道 5 日，旅展優惠一個人平均只要1萬1,850 元，讓小資族節省荷包就能遊韓國。

吉帝旅遊推出沖繩奢華酒店自由行 5 天 7,500 元起，最熱門的暑假親子遊搶便宜趁現在。另外，講到夏季旅行不外乎 就先想到海島國家，酷吉旅遊推出熱情泰國蘇美島 5 日，旅展價 13,900 元起就能輕鬆享受愜意海島時光。

除海外旅遊外，國內業者的好康優惠也不惶多讓!現場匯集眾多國內知名飯店、特色民宿一同 在本次旅展中瘋狂降價拚促銷!飛魚假期推出綠島套裝 2 天 1 夜套裝行程，每人只要 1,990 元!御 風旅遊推出搭飛機遊澎湖 4 天 3 夜，旅展價 5,650 元，現場下訂再升等星級飯店。

國內跳島花少少 錢就能爽玩整個夏天!除了眾多旅遊好康外，本次為南臺灣首度展出「觀光工廠主題館」，以 12 大 最有特色的觀光工廠為主題，有卡羅爾銅管樂器觀光工廠、台灣味噌館、立康中草藥產業文化館、奇美食品幸福工廠、虹泰水凝膠世界、彪琥台灣鞋故事館、博士鴨觀光工廠、FLOMO 富樂夢橡皮擦觀 光工廠、興麥蛋捲烘焙王國觀光工廠等，讓參觀來賓可以認識各個不同產業外，還可以來一趟優質 產業觀光兼具避暑的知性之旅。

現場還有拍照打卡歡樂送活動，於觀光工廠意象區拍照上傳個人臉書 或 IG 等，至觀光工廠服務台憑畫面即可兌換精美小禮物。

(中時 )