NBA》勇士的不完美球季 找到了完美的結局

勇士隊柯瑞(左)在總冠軍G4持球進攻。(美聯社)

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中時電子報

勇士本季例行賽跌落到58勝，勝率勉強守住7成，陣中也無人角逐年度MVP，季後賽還差點敗給火箭。然而他們今年卻有個完美的結局，就像一部好電影，還有什麼比完美結局更重要的呢？

美媒《雅虎體育》形容「勇士有個不完美的球季，但是他們尋求完美的結局。」比起2015-16年的單季歷史性73勝卻輸掉總冠軍，本季58勝的球季當然是勝強百倍。造成這種情況的原因就是勇士球員的心態改變了。

「勇士很強，球員們都知道自己很強，所以他們用不著隨時表現出來。」在例行賽有時候給人一種懶洋洋的感覺，前鋒格林(Draymond Green)也說過巴不得能夠快轉到季後賽，2016年的慘痛失敗讓他們明白，季後賽才是一切。

柯瑞(Stephen Curry)在第4戰賽前表示：「我想大家沒料到我們本季會打成這樣吧，像雲霄飛車一樣刺激。」

畢竟勇士實在是兵多將廣，他們不必像火箭哈登(James Harden)那樣每一場都燃燒小宇宙，柯瑞甚至連第一輪都不用打，光靠隊友就幫他掃掉了昔日的強敵馬刺。唯有火箭的奮戰一度逼出了勇士的全力，但也因保羅(Chris Paul)受傷而功敗垂成。

今年的火箭徒有例行賽聯盟第1的虛名，卻飲恨於西區決賽。歷史不會記得誰例行賽打了多少勝，獲得多少張MVP選票。沒打進總冠軍賽的球隊，再怎麼強也很快會被遺忘，火箭得在下一季重新評估他們例行賽的調度方式。

騎士隊則是更早就明白了這個道理，他們一路從東霸天跌到老四，仍然在季後賽出盡全力，奮勇殺進總冠軍賽。有球評勸詹姆斯(LeBron James)既然沒有勝算又何必硬闖，形容「這是一齣不會有好結局的電影，男女主角注定無法牽手走向夕陽。」

勇士在總冠軍連贏兩陣時，《紐約郵報》就指出「騎士隊的惡夢才正要開始」。原因是杜蘭特(Kevin Durant)在前兩戰還沒發威呢，就已經把騎士逼到極限了。果不其然，第3戰輪到KD爆發，騎士即使在主場也守不住了。詹姆斯G3賽後也感嘆，我真的是要一次挑戰這麼一大群高手嗎？

然而對於騎士來說，今年能走得這麼遠也算是對得起球迷了。對於詹姆斯來說更是如釋重負，他把生涯表現最勇猛的球季獻給了一群扯後腿的隊友和不長眼的總管，他從此再也不虧欠騎士任何東西了。

(中時電子報)

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