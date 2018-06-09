診所周年慶提供免費整形 助弱勢重回社會

玉貴人整形外科診所今天在安平區平通路舉行10周年慶公益活動暨擴大營業開幕茶會，現場冠蓋雲集。（洪榮志攝）

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玉貴人整形外科診所院長王子杰（左二）捐贈10個顱顏整形術後修補、燒燙傷植皮後雷射淡化除疤手術免費名額給台南市政府社會局，由局長劉淑惠（右三）代表接受。（洪榮志攝）
玉貴人整形外科診所院長王子杰（左一）也號召在地好友，捐10個5000發以上的雷射刺青除疤手術給台灣更生保護會台南分會。（洪榮志攝）

企業做公益已是社會責任，台南市一家整形外科診所為慶祝在地經營10周年，特別提供台南市政府社會局10個免費名額的顱顏整形術後修補、燒燙傷植皮後雷射淡化除疤手術，以及台灣更生保護會台南分會10個免費5000發以上雷射刺青除疤手術的名額，總值150萬元。

玉貴人整形外科診所院長王子杰指出，這次的「十全十美、完美愛心」公益回饋計畫，將捐贈10個顱顏整形術後修補、燒燙傷植皮後雷射淡化除疤手術免費名額給市府社會局，供有需要的市民朋友提出申請，市值50萬元。

此外，王子杰也號召在地好友，再捐10個5000發以上的雷射刺青除疤手術給台灣更生保護會台南分會，提供更生人朋友重建社會信任的身體復原協助，市值100萬元。

王子杰表示，此次公益活動是玉貴人團隊深耕台南、回饋社會的起點，也是該診所本於專業所長補充社會缺口的一次關懷行動，未來他們會努力善盡社會責任，「讓愛一直閃亮」。

玉貴人整形外科診所今天上午在安平區平通路舉行10周年慶公益活動暨擴大營業開幕茶會時，現場冠蓋雲集。市府社會局長劉淑惠也蒞臨致詞說，希望藉由玉貴人的拋「玉」引玉，能鼓勵更多企業團體投入回饋社會的公益活動，讓社會充滿關懷與愛心。

(中時 )

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