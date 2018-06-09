拯救全機128人性命 陸川航機長成「航空英雄」

2018年06月09日 11:43 中時電子報 李靖棠

據新華社報導，四川省政府和中國民用航空局昨日公開表彰，上月14日因駕駛艙擋風玻璃破裂、成功將拯救全機128人性命的四川航空３Ｕ８６３３班次機組員。給予沉穩應對的機長劉傳健「中國民航英雄機長」的稱號和500萬人民幣（約2,328萬台幣）的高額獎勵；機組也被授予「中國民航英雄機組」稱號，副機師和組員分別贈與100萬人民幣（約465.5萬台幣）不等的獎勵。

大陸四川航空3U8633班次、於5月14日上午，從重慶飛往拉薩途中，突然發現駕駛艙右座前擋風玻璃破裂脫落，造成機艙失壓和多數系統失靈，所幸在機師沉穩控制下，安全迫降於成都雙流機場，全機119名旅客和9名機組員全數平安落地。

四川航空３Ｕ８６３３班次出事的班機，正在進行全面檢修調查。（圖/中新社）

獲頒「英雄」封號的機長劉傳健表示，「只要在平凡的崗位上做出不平凡的事，就是英雄。這是一個新個起點，未來我們將持續做好服務。」據了解，雖然歷經驚悚的駕駛經驗，但目前劉機長身體狀況良好，經過各項身體檢查，一段時間後可重新從事飛機駕駛工作。

四川航空3U8633航班機師與機組員，得到四川省政府頒獎，感謝他們的努力。（圖/中新社）

不過在讚揚機長與機組員同時，陸媒也提醒官方，應盡早展開飛航調查，對飛基本身進行全面性檢查，找出出事的真正原因，才能給該航班機組員、乘客以及未來的乘客們一個信任和合理的解釋。

不否定機長的功勞，大陸媒體期望外界在稱他為「中國版薩利機長（Chesley Sullenberger）」的同時，更應該學習美國聯邦運輸委員會（FAA）的嚴謹，在可能釀成大禍的事故中找出原因，畢竟航空不同於地面交通，它是一種沒有任何能「試驗錯誤」空間的運輸方式，與其期待少數的英雄機師挽救可能的事故，航空界更希望透過制度、標準流程和規範，讓需要飛行員臨場反應的機會降到最低，才能給予廣大的乘客真正安全保證。

(中時電子報)