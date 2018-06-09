NBA》林書豪：人要偉大 就要有一點瘋狂

林書豪今天出席政大畢業典禮，圖為資料照。(取自籃網官推)

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中時電子報

籃網台裔球星林書豪今(9日)受邀出席政治大學畢業典禮，擔任典禮致詞嘉賓，他用幽默的語句開場，接著帶進主題，和畢業生分享邁向成功的七點建議，林書豪談到自己的心路歷程，「我在想，如果我畢業時有人跟我說這些該有多好。」

林書豪穿學士服現身，擔心中文不好，用英文配翻譯致詞；開場就打趣說，要看畢業生們是否前晚有去狂歡，「聽說政大是非常好的學校，不是很愛Party，很開心有機會在這分享，因為你們都是清醒的。」他坦言，從哈佛大學畢業時，因在湖人訓練沒出席，今天對他來說，很有意義。

隨後，林書豪切入主題，和畢業生分享逐夢的七點建議。其中第一點，就提到要「擴張自己，超越舒適圈」，他直言，要做到這件事，可能經歷到挫敗，尤其出現在職涯起步時，「有一個偉人說過，最大成長來自最大的挫敗，你們知道是誰這樣說嗎？是我。」

聽林書豪這麼說，逗得台下笑聲四起。言歸正傳，林書豪表示，這些苦難跟傷痛，是很好的動力，宛如重量訓練一樣，「做重訓時肌肉會撕裂，休息時會重新長出來，而且長出來的肌肉更強。」另外脫離舒適圈，也要交到能給建議、比自己還聰明的朋友，才能適時給予建議。

林書豪第二點提醒畢業生，想成功別打安全牌、怕失敗，也要有執著，「如果要偉大，就要有點瘋狂，正常會進到平庸的人生，有一點點瘋狂才會偉大。」他憶起當時，自己大學畢業想NBA，他媽媽就把退休金領出來，給他兩年時間追夢，笑說，「我媽其實也蠻瘋狂的。」

接著林書豪也用自身經歷，要畢業生們享受追夢的過程、擁有謙卑的自信，若成為管理階層，要替別人帶來喜樂、給別人自信，最後得用正確方法做正確的事，並找到人生目標，用這七點做為勉勵。

(中時電子報)

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