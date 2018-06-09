護航吳音寧 律師林智群：收入沒到200萬 哪有資格說三道四

2018年06月09日 11:53 中時電子報 張達智

北農總經理吳音寧，薪水加上年終，年收入近250萬元，但在台北市議會接受質詢時，卻被發現連財務報表都看不懂，被外界酸是「高薪實習生」，質疑她沒憑什麼當北農總經理。不過，律師林智群卻說，很多人罵吳音寧，越低薪的人罵越兇，但「罵510的人，大部分都沒那個實力，可以看出510的功力」，甚至說「收入沒到200萬，有什麼資格說三道四？」。

林智群今在臉書發表《吳音寧是強是弱？誰看得出來？》一文，並以金庸小說為例，說武功低的江南八怪，根本看不出武功高強的東邪，武功高到什麼程度；月薪20萬的總經理，可輕易看出月薪5萬副理的程度在哪裡，但月薪3萬的新進員工，卻看不出總經理厲害在哪裡。

同理可證，林智群認為，吳音寧的收入是200-250萬，「收入不到200萬，我就是推定你程度不夠，看不出人家的火侯，江南八怪有什麼資格對梅超風的程度說三道四呢？」。

不過林智群這番言論，網友可不買帳，有人說「她前一個工作月薪50000，下跳二十多萬，是突然從猴子肚子撿到九陽神功祕輯」、「總經理是專業經理人，專業經理人看不懂財報，這樣不算廢?如果有個律師看不懂法律條文，可是他很會考試，那他能算稱職的律師嗎？」更有人說，「沒辦法，人家就是有爸爸舅舅嘛，按照律師大的邏輯，連勝文比吳音寧強多囉～」。

以下為林智群臉書全文：

《吳音寧是強是弱？誰看得出來？》

最近吳音寧又成了箭靶，

網路上的酸言酸語也是一堆，

我看了看，只想打哈欠⋯

想法如下：

1. 網路上很多人罵她酸她，

薪水越低罵得越兇，

我認為罵510的人，

大部分都沒那個實力，可以看出510的功力，

來自不自量力的人的指責，

有什麼好在意的呢？

舉個例子，金庸小說看過吧？

如果以武功高低做比較，

江南八怪打不過梅超風，

梅超風打不過東邪，

東邪 > 梅超風 >江南八怪，

武功高的東邪，一眼就可以看出梅超風的斤兩，

江南八怪看不出東邪的武功高到什麼程度，

東邪有資格說江南八怪武功如何如何，

江南八怪沒資格說東邪武功到什麼程度，

因為「看不出來」！

現在社會就是一個武林，

所謂的武功高低，看的就是薪水，

月薪20萬的總經理看月薪5萬的副理，

可以輕易看出他的程度在哪裡，

月薪3萬的新進員工，看不出來總經理厲害在哪裡，

你只知道他似乎很厲害，

但你不會知道他的斤兩，

因為，你沒他強。

吳音寧的收入是200-250萬，

這個收入level 的人強不強，

應該是相同收入或比她更高收入的人，

比較看得出來，

有句話叫做「夏蟲不可語冰」，

你收入沒到200萬，

知道那個level的職位需要的能力是什麼嗎？

收入不到200萬,

我就是推定你程度不夠，看不出人家的火侯，

江南八怪有什麼資格對梅超風的程度說三道四呢？

2.也許有人會說，

一堆國民黨議員收入也高，總有資格判斷510強不強吧！

他們也是罵510、把她釘到牆壁上啊！

我說，有一個東西叫做「任務在身」，

如果你給我一億，叫我去處理510，

我也是要幹翻他的啊！

青城派想要劍譜，林家鏢局就是要倒楣的，

這是她的命！

3.大家都覺得，

我懂財務報表，一個月才領3萬，

你510是什麼東西？可以領到250萬？

我說，你有什麼好抱怨的呢？

財務報表也不是什麼了不起的東西，

想學花點錢去東吳進修，就有了，

這個武功在現代這個武林裡的等級，

就是林家鎮遠鏢局的水準，

這種很多人都懂的東西，

市場早就反映了它的價值，就是3萬元！

510不懂財務報表又怎樣？反應慢又怎樣？

她懂「農業」「農村」，

這才是她那個位置最需要的能力！

段譽什麼武功都不懂，

只會凌波微步，六脈神劍時有時沒有，

你會因為他只會這兩個東西就說他武功低嗎？

4.大家都說，

你看510被議員修理得很慘，她超廢！

我說，郭靖碰到歐陽峰也是被打得很慘，

但你可以說郭靖很弱嗎？

打他的，可是絕世高手歐陽峰啊！

510上來一直被修理，看起來很弱，

我說與其說她弱，不如說她的對手太強，

能當到議員的，

哪個不是牛鬼蛇神專門挖坑給人跳的？

至少在搞政治這塊，就海放510十條街了！

看到郭靖被歐陽峰打得很慘，

會以為自己比郭靖強的，

大概是笨蛋吧？！

結語：

人貴自知，

這年頭以為510很弱、自以為比她強的笨蛋，

其實也是有的！

(中時電子報)