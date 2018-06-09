校務會議通過！ 台大校長遴選案事件將送校史室

2018年06月09日 12:06 旺報 李侑珊

台大今日召開校務會議，有校務會議代表提案，教育部延宕聘任公立大學校長的作為，列入國家賠償範圍，並將本次台大校長遴選案納入校史，會議中校務會議代表對此爭論不斷，最後由台大代理校長郭大維再度彙整，提案由秘書室與校史室收集相關資料，並主張校長遴選不應受到外力干擾，支持郭提案的票數為69票，反對2票，此案通過。

台大教授官俊榮等多名校務代表提案，「校務會議應推動檢討本次校長遴選所受政治力干擾，研擬維護自主之道」，即建議校方即時成立工作小組，並將此事件列入校史，以及針對教育部延宕聘任公立大學校長的作為，列入國家賠償範圍。

台大教授官俊榮在會中表示，台灣民主指標等於大學自主指標，相較大陸大學的行政系統，「無論什麼會議，都會有黨書記坐在對面」，以此對比，台灣更應珍惜大學自主，並且在推動民主上，台大有很深的參與，台大因此可成為華人社會代表，但面對本次校長遴選案，各界都有不同的意見，「不可否認，這次的爭議，可以顯見大學自主受到打壓，也受到相當程度的傷害。」

至於成立臨時工作小組，官俊榮強調，即是為維護台大以及大學自主，盼能作「體制的補正」，即從學術自由開始，甚至包含在公立大學校長遴選過程中，教育部所扮演的角色與遴選辦法，研擬相關危機性處理機制。

至於是否納入校史，引發校務會議代表討論，對此，官俊榮說，目的在於蒐集資料，並需要通過校務會議才可以執行，可邀請專業老師或校史室來撰寫。

台大政治系教授黃長玲則認為，至於將本次校長遴選爭議納入校史，「時間點太早了」，所有事情都還在發展，甚至相關訴訟也還在進行中，合理的程序應該是帶學校相關部門收集完整公文，再讓校務會議決定，是否納入校史，之後再做回顧，因此建議現在不要通過。

台大語言學研究所教授江文瑜則說，「書寫歷史的都是掌權的人」，若想要此事件列入校史，需要了解撰寫的團隊、負責人是誰；台大心理系教授徐永豐則說，遴選爭議尚未結束，並且這件事情具有時效性，各界都在看台大怎麼做，「我們需要等到告一段落後，再談這件事情。」

官俊榮等校務會議代表提案，在會中爭論不斷，第一輪投票結果，反對與支持皆為44票，投票數未過半因此未通過，此後由台大代理校長郭大維總結並提案，郭彙整各方意見並提出3點：一、維護大學自主，主張校長遴選不應受到外力干擾；二、由台大秘書室組成校務會議相關代表團隊，並收集資料收集，資料再送到校史室；三、相關爭議告一段落且事件結束後，可由行政副校長成立工作小組，小組可就相關內容進行檢討與報告，待整合後，再提到校務會議報告，學生代表也可參加。支持郭提案的票數為69票，反對2票，此案通過。

(旺報 )