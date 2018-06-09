國際花藝大師郭智鎧以263種植物設計浪漫婚禮

國際花藝大師郭智鎧在花博豐原葫蘆墩園區設計「愛戀童話專區」，搭配綠雕青蛙，營造出童話故事意象，展區充滿幸福與喜悅。（示意圖／台中市府提供）

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花博有「藝」思！花博豐原葫蘆墩園區的「愛戀童話區」，用263種植物傳達花博理念，展現台灣花卉軟實力，搭配待嫁新娘雕塑，採用台灣優質當季花卉打造嫁紗花海，傳遞森林婚禮的幸福與花嫁意象，並在新娘旁以綠雕青蛙王子，訴說大家所熟悉的童話故事，盼讓每個人都發自內心喜悅，以花藝傳遞感動、幸福。

2018台中世界花卉博覽會豐原葫蘆墩園區的「愛戀童話區」，結合花藝與景觀設計，邀請國際花藝大師郭智鎧，運用婚禮布展經驗，打造浪漫的新娘嫁紗花海，搭配綠雕青蛙，營造出童話故事意象，使展區充滿幸福與喜悅。

台中世界花博將在11月3日盛大開幕，三大展區之一的豐原葫蘆墩園區，透過既有葫蘆墩公園及軟埤仔溪河岸空間進行景觀營造，塑造出「水岸花都」為主題的生態環境，融入花博自然生態、綠色生產及人文生活的理念，使參訪民眾貼近自然，倘佯於特色花卉及景觀植栽中。

建設局長黃玉霖表示，市府力邀國際花藝大師郭智鎧，將花卉藝術轉換為空間藝術，詮釋花嫁婚禮幸福甜蜜，帶給民眾不同的視覺饗宴。

建設局指出，花卉是花藝設計中最重要的主角，也是景觀空間中最重要的美學元素，葫蘆墩園區策展以景觀設計手法，用263種植物傳達花博理念，在8個月展期中表現花卉不同時令的色彩及氛圍，展現台灣花卉軟實力。

(中時 )

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