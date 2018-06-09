北農事件又引發柯市府內訌？柯P未否認

2018年06月09日 13:03 中時 張潼

有媒體報導，北市府日前二度派員至北農查帳，更有市府幕僚將這波北農爭議炮口對準副市長兼董事長陳景峻，認為陳失職，而陳景峻則不滿自己事前不知道查帳一事，他既已留在北市府，「大家不要猜來猜去，若不信任我，可以不要幹了」，還痛批市場處長才最應該負責。對於北市府又傳內訌，市長柯文哲今受訪時並未否認。

北農總經理吳音寧自從年初休市風波，後續又被議員質疑買殘菜送回家鄉、60瓶洋酒送給民進黨部等爭議。根據報導，有幕僚在8日市長室晨會中對陳景峻大加批鬥，認為陳嚴重失職，就是因為他沒處理好北農的事，才逼得市長自己出手處理、親自下令查帳；柯也對陳未出席當天陳會感到不滿，且會後也要求陳開記者會公布查帳結果。

對此，陳景峻先是力勸不要開記者會，因為查帳只針對吳音寧，太具針對性，且帳目還不清楚之下就急著開記者會，恐也容易出錯；至於幕僚的指控，陳景峻也很憤怒，認為自己在查帳前都沒被通知，又怪他沒處理，其實最該負責的是市場處，甚至「屬於市府顧問蔡壁如派」的處長許玄謀還陪國民黨議員開記者會打北農、提供不完整資料，這才是最應該負責的人。

因先前台北燈節、柯文哲上廣播專訪，都曾傳出陳景峻和蔡壁如不合，這次腐又傳內訌，柯今早被問到此事時並未否認，強調「內訌隨時都有，只有極權國家才是一言堂」，事務官秉持專業處理就好；但他也說，媒體報導還是寫得太像連續劇、太誇大了，團隊中有討論是很正常的。

柯文哲還說，市府裡面藍的、綠的都有，每個人有各自的朋友，但事務官嚴守中立，不要介入藍綠互打的事情，秉持專業處理就好。

(中時 )