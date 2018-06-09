走過鬼門關 他捐ipad盼促進醫病溝通

謝先生（左）走過鬼門關，感謝醫護救命之恩，8日捐贈6台iPad給奇美醫療體系，右為奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金。（曹婷婷攝）

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奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金示範如何透過平板進行醫病共享決策。（曹婷婷攝）

68歲謝先生今年過年前因肺炎鍊球菌肺炎併發敗血性休克，住進奇美醫學中心加護病房，昏迷6天甦醒，想跟家人溝通卻無能為力，女兒靈機一動拿iPad讓他打字，讓家人跟醫護人員正確解讀病人傳遞訊息，謝先生8日捐贈6台iPad給奇美醫療體系，「鬼門關前走一遭，感念醫院救命，也盼能幫助其他有需要的人。」

加護病房插管病人如何跟家人、醫護溝通？一直以來，是加護病房長遇到的難題，病患雖可透過手寫板傳遞訊息，但受限手部無力字體扭曲、不易辨識，另一道難題就是，病患因插管無法溝通而容易情緒激動，導入平板電腦科技適時促進醫病溝通。

謝先生回想甦醒過來當下，發現自己喉嚨插著管子非常不舒服，很想把管子拔掉，當護理師詢問有何不適或有什麼生理需求？他卻因插管無法講話，試著用筆寫，又因字跡顫抖讓醫護人員猜不透想表達什麼，激動又無奈。直到女兒把iPad帶到病床，他字體雖潦草，但電腦出現許多「候選字」，終讓護理師知道謝先生需求與不適，及時配合呼吸器脫離訓練。

在永康區經營鈕扣加工廠的謝先生大病痊癒後，感念奇美醫學中心醫護團隊細心治療照護，決定捐贈6台iPad，其中3台贈奇美醫學中心加護醫學部，另3台分別致贈奇美醫學中心、柳營奇美醫院及佳里奇美醫院的急診室各1台。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金說，實際上，奇美醫學中心已多方面採用平板電腦促進醫病溝通，如「醫病共享決策」，平板電腦就扮演一個多元化溝通平台角色，遠方家屬透過QR CODE也能加入討論，後續醫療困難決策都能透過科技，幫助醫病溝通，此次獲贈相信能嘉惠更多病人。

奇美醫學中心首席副院長林宏榮表示，謝先生發自內心主動回饋醫院，嘉惠更多病人的善舉，讓人讚佩，這一個起心動念，對醫護人員也是莫大鼓勵，有助於強化醫病關係。

(中時 )

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