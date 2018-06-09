北農成政治角力場 農業社團：應交給專業經理人

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北農總經理吳音寧風波不斷，成了白綠藍政治角力場，農業社團「Lin bay 好油」版主林裕紘發文認為，農產品價格已經長期低迷，果菜批發市場需要提升，農產運銷要改革，需要長久的專業經營，北農總經理該找專業經理人，擺脫政治任命。

農業社團「Lin bay 好油」版主林裕紘PO文指出，從蔡英文支持吳音寧的講話之後，吳音寧就上升的一個總統級藍綠對戰的高度，但又有消息說吳音寧將在21號前下台，那這樣總統力挺，卻又馬上換掉，這樣不是說明蔡英文在民進黨內出了狀況？

林裕紘說，從蔡英文支持吳音寧之後，各種護航文就開始把吳捧成一個能力超強的聖人，又充滿愛心，例如說她在溪州鄉秘書任內，不領年終薪資只領臨時工的17280。但大部分人都是一般的家庭，都要靠薪水來維持生活，鄉秘書又不是什麼見不得人的工作，為什麼要領那麼低的薪水來展現得自己很廉潔一樣。

至於吳音寧表哥黃盛祿近期頻頻上節目替吳抱屈，林裕紘表示，扯吳後腿最多的就是她的表哥，今天吳補助美濃、水林都是產地標章，這些都是農業相關，難道補助溪州黑泥季算的上農業相關嗎？補助溪州元宵節摸彩也算是農業相關嗎？溪州鄉公所根本不是北農的業務往來單位，那為什麼北農要給溪州這些補助？

林裕紘表示，如果黃不來要錢，難道還是吳主動撥錢給他嗎？黃難道不知道該迴避嗎？他當然知道，但他還是來要錢，吳也給了錢，現在被抄到了，難道這不是他的表哥扯後腿嗎？

林裕紘也表示，如果吳音寧真的會被換掉，那要找一個有能力有經驗做這個位子的，個人認為應該是北農的秘書路全利先生，北農該交給專業管理，而不是繼續政治任命了。

(中時 )

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