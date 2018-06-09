藍綠批柯在北農事件玩兩面手法 柯P嘆：台灣需要這樣搞？

2018年06月09日 12:21 中時 張潼

台北市長柯文哲昨晚在臉書發文，回顧近日北農風波，強調會把資料公開透明，同時也稱讚總經理吳音寧個人操守、來自產地的經驗、對台灣農業發展的熱情都值得肯定。不過此話一出，藍綠都抨擊柯在玩兩面手法，先前議會備詢吳挨罵時他作壁上觀，現又發文稱讚，對此，柯今早受訪時強調自己態度一致，吳音寧道德和能力沒問題，但應付政壇的確蠻吃力的；他還嘆說，前總經理韓國瑜已經被搞掉，現在吳音寧被打得奄奄一息，整個台灣需要這樣搞？

柯文哲表示，其實北農事件是給台灣社會一個反省，有時也讓他思考，「我是不是沒有很成熟的技術去處理這局面？」他舉例，當年要換韓國瑜，民進黨說我是黑道，國民黨說我是民進黨同路人，可是對他來講就是事情可以做好就好，還是堅持北農是專業經理人來處理。

柯文哲說，當時韓國瑜被換掉，吳音寧要來，他事前有跟她見過面，也看過她資歷，品德、熱情沒問題，但台北政壇都是鯊魚，不管你是小白兔還是農村野兔，這裡都是豺狼虎豹，當時有跟民進黨說「這危險、有法度應付？」但他們堅持要，所以才想好北市府派董事長、農委會派總經理。

柯文哲強調，他主張公開透明，遇到問題不要偏袒誰，證據拿出來，所以也跟陳景峻講說你是董事長，就去開臨時董事會，董事會之前叫監察人把東西全部查完、公開，這樣不是那傳言、問題就解決掉了，「我們已經被搞掉一個總經理，現在這個也是被打得奄奄一息，整個台灣需要這樣搞？」

(中時 )