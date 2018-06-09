藍綠批柯在北農事件玩兩面手法 柯P嘆：台灣需要這樣搞？

友善列印
中時

台北市長柯文哲昨晚在臉書發文，回顧近日北農風波，強調會把資料公開透明，同時也稱讚總經理吳音寧個人操守、來自產地的經驗、對台灣農業發展的熱情都值得肯定。不過此話一出，藍綠都抨擊柯在玩兩面手法，先前議會備詢吳挨罵時他作壁上觀，現又發文稱讚，對此，柯今早受訪時強調自己態度一致，吳音寧道德和能力沒問題，但應付政壇的確蠻吃力的；他還嘆說，前總經理韓國瑜已經被搞掉，現在吳音寧被打得奄奄一息，整個台灣需要這樣搞？

柯文哲表示，其實北農事件是給台灣社會一個反省，有時也讓他思考，「我是不是沒有很成熟的技術去處理這局面？」他舉例，當年要換韓國瑜，民進黨說我是黑道，國民黨說我是民進黨同路人，可是對他來講就是事情可以做好就好，還是堅持北農是專業經理人來處理。

柯文哲說，當時韓國瑜被換掉，吳音寧要來，他事前有跟她見過面，也看過她資歷，品德、熱情沒問題，但台北政壇都是鯊魚，不管你是小白兔還是農村野兔，這裡都是豺狼虎豹，當時有跟民進黨說「這危險、有法度應付？」但他們堅持要，所以才想好北市府派董事長、農委會派總經理。

柯文哲強調，他主張公開透明，遇到問題不要偏袒誰，證據拿出來，所以也跟陳景峻講說你是董事長，就去開臨時董事會，董事會之前叫監察人把東西全部查完、公開，這樣不是那傳言、問題就解決掉了，「我們已經被搞掉一個總經理，現在這個也是被打得奄奄一息，整個台灣需要這樣搞？」

(中時 )

北農成政治角力場 農業社團：應… 看好台中巨蛋孵出金雞母！中市府…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。