《翻爆旺寵物》Hello Pet ! 萌寵生活一把照

2018年06月09日 12:03 中時電子報 綜合報導

◎四目咖啡 毛孩的歡樂天堂

位在民生社區的延壽街，開了許多餐廳，四目咖啡是一間寵物友善餐廳，連歌手蕭煌奇也大推，餐廳還附設沙龍，讓客人用餐同時，寵物順便洗香香。

◎浮洲寵物公園 悠閒好去處

新北市浮洲橋下的河濱公園內，有處「浮洲河濱公園」，無論平假日都有不少民眾將毛小孩帶到此處，讓牠們享受免受繫鍊、FUN自由的安全活動空間，飼主不用擔心毛小孩玩太嗨，會不小心衝到車道或走失，十分安心的與毛小孩們共度快樂時光。

◎就是黏自己 強尼超可愛

王姓民眾在4年前飼養流浪貓「Johnny」，當初只是覺得有緣，沒想到後來Johnny成了家裡不可或缺的一分子。屢屢「逃獄」的Johnny，讓家人相當著急，但每次到了吃飯時間，Johnny就會自己回到家中，也讓家人鬆了一口氣。

◎愛犬是醋桶 主人不離身

「就是喜歡小動物阿！」擔任寵物美容師3年的Chris，擁有2隻視如己出的可愛狗狗比熊犬「Apple」、巧克力貴賓「寶咖咖」，沒事就膩在一塊，形影不離。也是因為愛動物，Chris從原本人人稱羨的國際知名精品公司人事主管，搖身一變成為寵物美容師，更樂在其中。

◎庫洛好麻吉 1打7保護主人

嘉義縣竹崎鄉皓月農場主人楊勝翔成天和愛犬「庫洛」形影不離，楊勝翔走到哪，庫洛就跟到哪，飼主和犬主最享受的時光，就是忙裡偷閒一起吃上幾根戰備口糧。庫洛對楊勝翔的死忠表露無遺，曾為保護野狗不傷害主人，獨自力抗7隻惡犬，打得遍體鱗傷，還差點傷了最重要的命根子，讓楊勝翔從此對庫洛刮目相看，稱人犬是麻吉般的革命情感。

◎迷人肥尾守宮 胖尾巴吸睛

守宮憑藉著牠們溫暖的笑容、迷人的雙眼、時髦的斑點及超療癒的獨特外型，吸引不少人進入養爬蟲世界，愛爬玩家桂子涵養的肥尾守宮模樣超萌，常和牠朝夕相處，除拿在手上也會讓牠爬在身上；桂笑說，她最常遛的是壁虎。

(中時電子報)