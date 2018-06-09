林書豪政大畢典演講 「為偉大瘋狂、找到人生目的」

2018年06月09日 12:44 中時 王思慧

林書豪以七點分享人生經驗。（政治大學提供）

政治大學校長周行一（左一）跟林書豪（左二）等人合影留念。（政治大學提供）

國立政治大學今天舉行106學年畢業典禮，校長周行一表示，「現在是最好也最壞的時代」，勉勵畢業生懂得欣賞別人；典禮邀請NBA明星球員林書豪演講，分享人生經驗。他特別提了七點，擴張自己、為偉大瘋狂、慢步調享受過程、謙卑的自信、擁有喜樂、用正確的方法做正確的事、找到人生的目的，全場報以熱烈掌聲。

校長周行一先祝福畢業生，成功追求夢想，都有幸福快樂的未來，並提到現在是最好也最壞的時代，希望每個畢業生踏出校門前，能懂得欣賞別人，讓自己和別人感到快樂，進而讓社會進步。研究顯示，人快樂與否有三要素，父母給的基因、每天遇到的事情、周遭環境是否有快樂的人事物，前兩者自己很難掌控，但可以從自己做起，讓自己變成快樂的泉源；人的最大快樂，就是受到別人肯定，要肯定別人必須先學會欣賞別人，才有正向循環影響。

林書豪緊接著上台演講，台下學生鼓掌歡呼，他表示，今天的畢業典禮對個人來講也很有意義，因為自己當時的大學畢業典禮沒參加，並說今天自己分享的內容對年輕人有幫助，很希望自己畢業時，能有人指導分享這些智慧話語。

林書豪說，今天有七點要跟大家分享，第一個是要「擴張自己，超越自己的舒適圈」，畢業生可能職涯剛開始就遇到挫敗，若能擴張舒適圈，不打安全牌，才能突破，不要在乎別人的眼光和評價。第二個是「為了偉大要有點瘋狂」，他分享，大學畢業後追求籃球夢想，媽媽必須從退休金領錢出來，讓自己有兩年追夢，現在想想也覺得媽媽很瘋狂；自己當時做了很多訓練要打NBA，每天清晨4時半到體育館練習一小時，有某種程度的執著力和瘋狂，才能成功。

第三點是「放慢步調」，享受過程才能享受成果，林書豪說今年已29歲，時間真的過得很快，現在最大的懊悔就是在進NBA前五年，因為太專注結果，卻沒享受過程。在第六年為黃蜂隊打球時，看著體育館有8、9千人開心的看球賽，這才學會在當下享受，為微小的事開心。再來是要把握機會，要有「謙卑的自信」，華人通常都太客氣了，有謙卑的自信不代表要被人踐踏；他舉例，之前遇到哈登對自己有不好的態度，當時醞釀一段時間鼓起勇氣面對，不過最後也得到他的尊敬，向他證明謙卑的自信。

他開玩笑說，周杰倫在IG挑戰跟自己打籃球，雖然從周的角度來看這做法很愚蠢，不過很尊敬他想贏球的心，要跟自己挑戰要有相當的自信，笑說台下的學生可以把這段談話的影片寄給周杰倫。

第五個是「喜樂」，對別人有信心，當進入職場時，很多時候跟智商有關係，工作能力好會往上升遷，但有天進入管理階層，到時候就需要EQ，真正的領導要讓底下的人喜樂，好的領袖處理人際關係，比議題處理更重要。另外也要懂得傾聽，再下結論前，要聽完事情的正反面，「快快的聽慢慢地說」，他記得第一次跟姚明見面，到了非常高檔的餐廳，很期待要喝魚翅湯，不過當時自己並不了解魚翅的來源，沒想到姚明看著自己說，其實現在宣導拒喝魚翅湯，當下覺得自己愚昧，應該要快快的聽慢慢地說。

第六個是「用正確的方法做正確的事」，對每個人用正確的態度，像是要照顧父母親，不要在自己的忙碌中忘了他們；男生對女生要有正確的方式，確保誠實、忠誠，要永遠保護那些保護你的人。最後一個是「找到人生的目的」，林書豪說，當年林來瘋後內心卻很空虛，後來在信仰中找到人生目的，即使上個球季受傷，現在內心的喜樂遠超過林來瘋，勉勵大家不要為了追求夢想，卻沒有豐富的心靈。

(中時 )